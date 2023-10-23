"واتساب" يرسل تحذيراً لمدة 4 أيام لمستخدمي "أندرويد".. لماذا؟

لقد مر تطبيق "واتساب" بعدد لا بأس به من التحديثات مؤخراً، حيث أضاف ميزات جديدة ومثيرة أدت إلى تحسين التطبيق لمليارات المستخدمين.

إذ بات يمكن الآن تعديل الرسائل لأول مرة – بشرط أن تفعل ذلك خلال إطار زمني مدته 15 دقيقة – بينما يمكنك الآن الحفاظ على محادثاتك أكثر أماناً عبر ميزة قفل الدردشة، وحفظ الرسائل المختفية، وحتى استخدام واتساب الخاص بك على أكثر من جهاز واحد.

مادة اعلانية

ومع ذلك، فإن التحديث الأخير قد يمثل أخباراً سيئة لمستخدمي بعض الهواتف، وتحديداً بعض هواتف سامسونغ غالاكسي، والتي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وذلك لأن التطبيق على وشك أن يتم حظره على تلك الأجهزة – ولكن ما هي الأجهزة المتأثرة وهل يمكنك منع حدوث ذلك؟

لماذا يتم حظر واتساب على بعض الهواتف؟

سيتم حظر تطبيق واتساب على هواتف معينة بعد أن أكد تطبيق الدردشة أنه سيتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من "Android 5.0".

بمعنى آخر، إذا كان لديك هاتف قديم بنظام تشغيل أقدم، فلن تتمكن من استخدام واتساب بعد الآن، أو الوصول إلى محادثاتك الخاصة أو الجماعية.

والتغيير سيحدث قريباً جداً.

وقالت الشركة على صفحات الدعم الخاصة بها: "اعتباراً من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل "أندرويد" فقط".

"لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة".

وقالت منصة الدردشية: "إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب."

ما هي الهواتف المتأثرة بالتغيير؟

ستتأثر الهواتف التالية بالتحديث:

"نوت غالاكسي 3"

وغالاكسي إس 4

لم يحصل كلا الجهازين المذكورين أعلاه على تحديثات لنظام التشغيل منذ "Android Lollipop 5.0" - ولم تتم ترقيتهما مطلقاً إلى الإصدار 5.1.1 - مما يعني أنهما لن يكونا قادرين على دعم واتساب من هذه النقطة فصاعداً.

ولن تتأثر الأجهزة الأخرى مثل "Galaxy S5"، و"Galaxy Note 4"، حيث إنها تلقت التحديث الرسمي لنظام "Android 6 Marshmallow".

كيفية التأكد من تحديث هاتف "أندرويد" الخاص بك؟

إذا كنت تريد التأكد من أن لديك أحدث نظام تشغيل على جهاز "أندرويد" الخاص بك، فإليك ما تفعله:

افتح "اذهب إلى الإعدادات"

ومن هناك انقر على "حول الهاتف"

ثم انقر فوق "التحقق من وجود تحديثات النظام".

إذا لم يظهر أي شيء ضمن هذا الخيار، فهذا يعني أن نظامك محدث.