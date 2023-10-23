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خاص

"Hawk energy" للعربية: أسعار الغاز ستقفز 100% مع استمرار الطلب

أكد أن النفط والغاز سيستمران إلى 100 عام مقبلة

دبي - العربية.نت
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قال مستشار طاقة لدى "Hawk energy" خالد العوضي، إن الحرب في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل أساسي على أسواق النفط والغاز وإنما حدث تأثير لأيام محدودة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن التأثير الأكبر يعود إلى ديناميكية الأسواق والتنبؤات في أسواق الغاز وأيضا حرارة الطقس.

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وأوضح أن هناك توقعات بأن الشتاء القادم في أوروبا سيكون دافئا، لكن أسعار الغاز سترتفع من 15 دولاراً إلى 25 - 30 دولاراً، مع استمرار الطلب من أسواق آسيا وأوروبا.

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وأشار إلى أن القلق والتخوف في الأسواق من إمدادات الغاز وليس المخزونات الأوروبية والتي وصلت لمستويات مرتفعة.

وذكر أن عقود الغاز بين قطر وأوروبا وضعت لـ 27 عاما وصولا إلى عام 2050 مع مستهدف الحياد الصفري لانبعاثات الكربون.

وتوقع استمرار الوقود الأحفوري (النفط والغاز باستثناء الفحم) إلى 100 عام مقبلة، مع احتياج العالم لهما وتوفير تكنولوجيات حديثة لتجميع الكربون وتحويله إلى مواد صلبة وتخزينها، كحل جذري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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