أسعار الحديد والأسمنت في مصر تقفز بقوة.. ماذا يحدث بسوق البناء؟

بشكل مفاجئ، ارتفعت أسعار جميع مواد البناء في مصر خلال الساعات الأخيرة، ووصلت نسب الزيادة في بعض المواد إلى ما يقرب من 50%.

وأكد عاملون في السوق، لـ"العربية.نت"، أن ما يحدث في الوقت الحالي كان متوقعًا ولكن ليس بهذه الارتفاعات غير المنطقية. وربطوا بين هذه الارتفاعات وبين قرب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار الاشتراطات الخاصة بالبناء، إضافة إلى ما يحدث في سوق الصرف من ارتباك وحديث عدد كبير من المتعاملين عن وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في السوق السوداء.

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تأتي هذه الارتفاعات على الرغم من حالة الركود التي يواجهها القطاع العقاري في مصر، في ظل تراجع كبير بحركة البيع والشراء، وهو ما كان يدفع المصنعين إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سعر طن حديد "بشاي" و"الكومي" و"المراكبي" إلى مستوى 33500 جنيهاً. كما ارتفع سعر طن حديد "ستيل" إلى نحو 33400 جنيه. فيما سجل سعر طن حديد "عز" مستوى 37 ألف جنيه.

وفيما تشهد سوق الإسمنت استقرار الأسعار لدى المصانع، لكن لدى الموزعين فقد شهدت السوق اختفاء الكميات المطروحة مع ارتفاع قياسي في الطلب تسبب في أن تقفز الأسعار إلى المستهلك إلى نحو 3200 جنيه، مقارنة بنحو 2150 جنيهاً في تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1969 جنيها. فيما - سعر أسمنت المسلح نحو 1750 جنيهًا. وبلغ سعر أسمنت النصر نحو 1700 جنيه. كما سجل - سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص مستوى 1700 جنيهاً. فيما بلغ سعر أسمنت طرة وحلوان نحو 1710 جنيهاً.

وكانت غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد توقعت قبل أيام، أن يكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة عقب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وأشارت وفق بيان، إلى أن حالة الاستقرار التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر حاليًا ما هي إلا حالة مؤقتة وتنتظر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري.