أكثر العقارات قيمة في العالم.. مدن كبرى تسعى لاستغلال ثروتها الأضخم!

أصبحت الشوارع واحدة من أكثر العقارات قيمة وازدحاماً في المدن خاصةً المزدحمة، إذ أن هناك عدد كبير من المستخدمين والاستخدامات التي تتنافس على مساحة الرصيف "معبر المشاة"؛ بين سكان يبحثون عن مواقف للسيارات، وعمال التوصيل الذين ينزلون الطرود الغذائية، وأمازون، وحافلات الراكاب، والحافلات المدرسية، وراكبي الدراجات، فضلاً عن عمليات النقل والتوصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتأكيد أكشاك البقالة ومطاعم الرصيف. أضف إلى ذلك؛ سيارات الطوارئ، شاحنات القمامة، محطات شحن السيارات الكهربائية. وأكثر.

يأتي ذلك، بعدما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الفوضى في الشوارع: فُتحت سقائف تناول الطعام في الهواء الطلق، وارتفعت عمليات توصيل الطرود والمواد الغذائية، وارتفعت ملكية السيارات والحيوانات الأليفة. لكن هذه القطعة من العقارات ذات الأولوية لا تزال مصممة في المقام الأول لاستخدام واحد - وهو مواقف السيارات - وغالباً ما تكون مجانية.

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ولكن الآن، يحاول عدد متزايد من المدن جعل القيود أكثر كفاءة. ويقول بعض المدافعين إن الحل هو إزالة مواقف السيارات المجانية وفرض رسوم على الأماكن بناءً على الطلب.

من جانبها، قالت كريسي مانشيني نيكولز، المدير الوطني لإدارة الأرصفة والتنقل الجديد في شركة "Walker Consultants"، وهي شركة تخطيط وتصميم تقدم المشورة للمدن: "تعد الأرصفة بعضاً من الأصول الأكثر قيمة في مدننا". "يمكن أن تكون أشياء أكثر قيمة من استخدامها كمواقف سيارات مجانية".

وأضافت نيكولز: "لقد أصبحت المساحة المخصصة للجميع مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية".

ومع ذلك، فإن الكثير من البنية التحتية الأميركية مصممة بشكل صريح للسيارات أكثر من أي شيء آخر. وبالنسبة للأشخاص الذين يقودون سياراتهم، وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على مواقف السيارات حول متاجرهم، والمقيمين الذين يتنقلون بالسيارة وغيرهم، فإن إزالة أماكن وقوف السيارات عند الرصيف أو فرض رسوم عليها يمكن أن يشكل عبئاً.

موقف سيارات مجاني

ويرى النقاد أن جذور الفوضى عند الرصيف تنبع من مواقف السيارات المجانية في الشارع.

وحتى عشرينيات القرن العشرين، كان ركن السيارات الدائم في مدينة نيويورك محظوراً. اعتبر سكان نيويورك الشوارع مبنية للنقل، وليس لصف السيارات مجاناً.

لكن العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد بدأت في هدم وسطها لبناء المزيد من مواقف السيارات، الأمر الذي حفز استخدام السيارات فقط. والآن، يمتلك 45% أو أكثر من السكان في العديد من المدن الأميركية سيارات.

وغالباً ما يكون العثور على مكان لوقوف السيارات أمراً مستحيلاً.

وقال أستاذ التخطيط الحضري في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وعميد الباحثين في مجال مواقف السيارات في أميركا، دونالد شوب: "الشيء الوحيد الذي لا تدفع ثمنه - هو ركن السيارات - وبمعنى أخر "الفوضى".

وبدأت بعض المدن في تطبيق مفهوم جديد لمواقف السيارات "التسعير حسب الطلب"، إذ كلما ازداد الطلب على مواقف السيارات يرتفع التسعير.

بدوره، قال مدير إدارة الرصيف في وزارة النقل في سياتل، مايك إستي: "إن المطالب في المناطق التجارية المختلفة وفي أوقات مختلفة من اليوم تشير إلى أننا نسعر الأرصفة بشكل مختلف".

تقوم سياتل بتعديل أسعار مواقف السيارات في الشارع بناءً على الطلب - في أي مكان من 50 سنتاً إلى 5 دولارات للساعة اعتماداً على الموقع والوقت من اليوم - لتحقيق هدف توفير مساحة واحدة إلى اثنتين مجاناً لكل مبنى. وتقوم المدينة بتعديل الأسعار بانتظام باستخدام البيانات المتعلقة بإشغال مواقف السيارات والمقاييس الأخرى.

وتسمح سياسة التسعير القائمة على الطلب لمدينة سياتل بإعطاء الأولوية بشكل أفضل للاحتياجات المتنافسة عند الرصيف، وتقليل الازدحام، وإتاحة مواقف السيارات في الشارع بشكل أكبر. وهذا يعني أنه يمكن للزوار والمتسوقين العثور على مكان لوقوف السيارات بسهولة أكبر، مع قضاء وقت أقل في القيادة وسط حركة المرور.

وقال إستي: "ما نحاول تحقيقه هو أن يتم استخدام الرصيف بشكل جيد للجمهور، ولكن يمكن للزوار العثور على مساحة لركن سياراتهم".

مناطق التحميل الذكية

وحتى لو تمكنت المدن من إدارة مشاكل وقوف السيارات الخاصة في الشوارع بشكل أكثر فعالية، فإن سائقي الدراجات النارية وعمال التوصيل وتناول الطعام في الهواء الطلق وغيرها من الاستخدامات سيظلون مكتظين بالرصيف.

لذا فإن بعض المدن تعطي الأولوية لهذه الاحتياجات البديلة، وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات لجمع البيانات لأول مرة حول كيفية الاستفادة القصوى من مساحات الرصيف.

أنشأت أوماها ونبراسكا ومدن أخرى "مناطق تحميل ذكية" في المناطق الأكثر ازدحاماً في المدينة حيث يستخدم السائقون تطبيقاً لحجز الأماكن المتاحة لتحميل وتفريغ البضائع ويتم تحصيل الرسوم بناءً على الطلب.

وتحاول المدن إدارة الازدحام الناتج عن عمليات التسليم بطرق أخرى أيضاً.

تقوم لوس أنجلوس وبوسطن ومينيابوليس وفيلادلفيا باختبار دراجات الشحن لتحل محل شاحنات التوصيل.

وقالت عمدة بوسطن، ميشيل وو، في أغسطس: “سيدعم برنامج التوصيل التجريبي هذا المطاعم بخيار توصيل صديق للبيئة ومريح وبأسعار معقولة مع تقليل الازدحام في شوارعنا”.