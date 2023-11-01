خسائر الجنيه المصري تتحول إلى مكاسب ضخمة للأسهم

سجلت البورصة المصرية مكاسب ضخمة خلال تعاملات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم موجة شرائية قوية من قبل جميع شرائح المستثمرين بقيادة المتعاملين العرب. جاءت هذه المكاسب على خلفية حالة الارتباك التي تشهدها سوق الصرف والخسائر المتتالية التي تواجه الجنيه المصري مقابل الدولار.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 11.8%، لتربح الأسهم المدرجة نحو 161.9 مليار جنيه حيث أنهت السوق تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1536 مليار جنيه. لكن السوق لامست مستويات قياسية بالقرب من 1.6 تريليون جنيه في تعاملات الأسبوع الحالي.

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وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1053 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 15.1%. وقفز رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 15.9%.

كما ارتفع رأس المال لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 1175 مليار جنيه إلى 1355 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 15.3%. وصعد رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.8%.

على صعيد المؤشرات، ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 11.78% ليغلق تعاملات شهر أكتوبر الماضي عند مستوى 22550 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نمواً بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً بنسبة 13.80% ليغلق تعاملات أكتوبر عند مستوى 27701 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

بالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تداولات شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 933.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 17.9 مليار ورقة منفذة على 2.322 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 164.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.206 مليار ورقة منفذة على 1.534 مليون عملية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

واستحوذت الأسهم على 8.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91.95%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 52.7 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول بلغ 5.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات بلغت نحو 1.1 مليون عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 17.4 مليار جنيه، بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 771.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 70.1 مليار جنيه بحجم تداول 13.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.9 مليون عملية.