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هل تستطيع مصر تعويض الغاز الإسرائيلي بعد توقف الواردات؟

العوضي: المشكلة مؤقتة وستنتهي قريباً

دبي - العربية.نت
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قال مستشار الطاقة في "Hawk Energy" خالد العوضي، إن توقف الغاز الإسرائيل عن مصر مسألة مؤقتة، وتأثيره محدود، لأنه جاء في وقت، معتدل مناخياً على مصر وتقل فيه الحاجة إلى التكييف.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر قادرة على تعويض ورادات الغاز من إسرائيل التي توقفت بسبب الظروف الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الديزل والمازوت من الممكن أن يتم بهما تعويض النقص وتوليد الطاقة الكهربائية في بعض المدن المصرية والمجمعات الجديدية.

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وأكد العوضي أن تراجع الإنتاج في حقل "ظهر" للغاز يرجع إلى خلل فني مؤقت، والشركات المشرفة على المشروع قادرة على حلها، وبالتالي ستعود وتيرة الإنتاج إلى المستويات العادية.

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يأتي ذلك فيما قال مسؤول مطلع إن شركة إيني الإيطالية للطاقة تتوقع بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء إن التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

وكان مجلس الوزراء المصري قال يوم الأحد إن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن في بيان للمجلس إن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامنا مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز.

وتستقبل مصر الغاز من إسرائيل وتقوم بتسييله لإعادة تصديره لأوروبا وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.

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