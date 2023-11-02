الخطوة الأولى نحو الإمبراطورية.. كم كان عمر الملياردير بافيت عندما اشترى أول سهم له؟

في عالم الاستثمار، يعتبر الملياردير وارن بافيت أحد الأسماء البارزة التي لا يمكن تجاهلها. وبالنظر إلى مسيرته الاستثمارية الطويلة والناجحة، يظل من المثير للاهتمام تتبع الخطوات الأولى التي قادته نحو بناء إمبراطوريته المالية "Berkshire Hathaway". وكانت بداية بافيت في عالم الاستثمار في سن مبكرة جداً، حيث اشترى أول سهم له عندما كان عمره 11 عاماً.

السهم الذي اشتراه بافيت كان "Cities Service Preferred". على الرغم من أن هذه الخطوة قد تبدو بسيطة أو عابرة بالنظر إلى الكثيرين، إلا أنها كانت الشرارة الأولى التي أضاءت مساره الاستثماري.

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"Cities Service Preferred" هي شركة غاز طبيعي وتدعى اليوم "Citgo". قام بشراء بافيت الأسهم بسعر 38 دولارا لكل واحدة، ليشهد بعد ذلك انخفاض السعر إلى 27 دولارا للسهم. ومع ذلك، انتظر بافيت حتى عاد سعر السهم ليصل إلى 40 دولارا، ثم باع الأسهم محققاً بذلك ربحاً صغيراً.

كانت هذه الخطوة بمثابة درس لبافيت، خصوصًا عندما وصل سعر سهم "Cities Service Preferred" فيما بعد إلى 200 دولار للسهم، والذي عزز من فهمه لأهمية الصبر في عالم الاستثمار، وهي فلسفته حاليا.

كان بافيت قد استثمر مبلغاً إجمالياً قدره 114 دولارا أي يعني أنه اشترى 3 أسهم. وبعد أن ارتفع سعر السهم إلى 40 دولارا، باع بافيت الأسهم محققاً بذلك مبلغاً إجمالياً قدره 120 دولارا أي ربحا بـ6 دولارات.

بالنسبة لـ"Citgo، فلم تعد مدرجة في البورصة. فقد تم الاستحواذ عليها بواسطة شركة البترول "Occidental Petroleum" في عام 1982، وهي الآن مملوكة لشركة "Petroleos de Venezuela".

وقد تعتبر هذه واحدة من الدروس التي تعلمها بافيت على سن مبكر. يعتقد الملياردير، الذي درس في جامعة كولومبيا على يد بنجامين غراهام، الأب الأسطوري لاستثمار القيمة، أن المستثمر العادي يجب أن يركز فقط على المدى الطويل، متجاهلاً أي اضطرابات في السوق الأوسع، وبالتالي عليه أن يتجنب البيع بدافع الذعر.

"أعرف ما ستفعله الأسواق على مدى فترة طويلة من الزمن، سوف ترتفع. وقال بافيت، عام 2016، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية: "لكن فيما يتعلق بما سيحدث في يوم أو أسبوع أو شهر أو حتى عام، لم أشعر أبدًا أنني أعرف ذلك، ولم أشعر أبدًا أن ذلك مهم".

وأضاف: "سأقول إنه في غضون 10 أو 20 أو 30 عاما، أعتقد أن أسعار الأسهم ستكون أعلى كثيرا مما هي عليه الآن".

وقال: "في أي وقت تنخفض فيه الأسهم بالنسبة لي، يعجبني ذلك لأنني سأشتري الأسهم". "لقد كنت أشتري الأسهم منذ أن كان عمري 11 عامًا. لذلك عندما تنخفض الأسهم، فهذه أخبار جيدة. تمامًا كما هي الحال عندما ينخفض سعر الهامبرغر أو كوكا كولا، فهذه أخبار جيدة.

تعتبر مجموعة "بيركشاير" التابعة لبافيت المالكة لأكبر قدر من الأصول الأميركية (ممتلكات ومنشآت ومعدات) من حيث القيمة مقارنة بأي شركة أخرى في البلاد.