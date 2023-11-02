"ديزني" تتوصل لاتفاق مع "كومكاست" لشراء حصتها في "Hulu".. بهذه القيمة!

كشفت شركة والت ديزني يوم الأربعاء عن توصلها لاتفاق بشأن شراء حصة "كومكاست" البالغة 8.6 مليار دولار في "هولو"، لتكمل استحواذها على خدمة البث المباشر.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن عملية الاستحواذ "ستعمل على تعزيز أهداف البث المباشر لشركة "ديزني"، وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لزيادة أعداد المشتركين في خدمة البث المباشر "Disney +".

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وتقدر قيمة الصفقة "هولو" بمبلغ إجمالي قدره 27.5 مليار دولار، وفقاً لشركة ديزني، التي قالت إن الصفقة ستتم بحلول الأول من ديسمبر.

في عام 2019، توصلت ديزني إلى اتفاق مع كومكاست للاستحواذ على حصة أغلبية في هولو، تاركة كومكاست بحصة 33% في الشركة. وتطلب الصفقة من ديزني شراء الحصة في وقت مبكر من يناير 2024 أو بيع حصتها مقابل القيمة السوقية العادلة في ذلك الوقت.

وتقوم شركة الترفيه العملاقة ومقرها كاليفورنيا ببيع "Hulu" بالفعل كجزء من العروض المجمعة مع منصتي "Disney +"، و"ESPN +".

وستصدر الشركة أحدث أرباحها الفصلية الأسبوع المقبل، ما يوفر نظرة على كيفية أداء خدمات البث التلفزيوني عبر الكابل والبث المباشر في السوق شديدة التنافسية.

ذكرت ديزني في أغسطس أن "Disney +" فقدت أكثر من 10 ملايين مشترك في الربع المنتهي مؤخراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السوق الهندية.

وقالت المجموعة إن "Disney +" أنهت الأشهر الثلاثة الثانية من هذا العام مع 146.1 مليون مشترك، مقارنة بـ 158 مليوناً في الربع السابق.

بينما قالت شركة "نتفليكس" المنافسة لشركة "ديزني" الشهر الماضي إن أعداد المشتركين زادت بنسبة 11% تقريباً إلى 247 مليوناً في الربع المنتهي مؤخراً حيث قامت باتخاذ إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وتحسين الطبقة المدعومة بالإعلانات.

قامت خدمة البث المباشر الرائدة برفع أسعار بعض خططها، ما قد يخلق فرصة للمنافسين مثل ديزني.