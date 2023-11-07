اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسواق تترقب مؤشرات نمو الاقتصاد الصيني
اقتصاد الصين - صورة تعبيرية
اقتصاد الصين

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو في الصين حتى عام 2024

دعا الحكومة الصينية إلى الاستمرار في الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة العقارية وديون المقاطعات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي السنوي للصين هذا العام والعام المقبل، حيث سجلت البلاد أداءً أقوى من المتوقع في الربع الثالث وطرحت بكين سياسات لدعم التعافي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4% في عام 2023 و4.6% في عام 2024، وفقاً لبيان مهمة المادة الرابعة الذي نُشر اليوم الثلاثاء. وهذه أعلى بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة.

مصر تبحث شراء الشاي من كينيا عبر المقايضة اقتصاد اقتصاد مصر مصر تبحث شراء الشاي من كينيا عبر المقايضة
مادة اعلانية

ومع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ النمو في العام المقبل سيكون على الأرجح بسبب المخاطر المستمرة الناجمة عن تراجع العقارات وضعف الطلب الخارجي.

ودعا صندوق النقد الحكومة الصينية إلى المضي قدما في الجهود الرامية إلى احتواء المخاطر الناجمة عن سوق العقارات وديون الحكومات المحلية لتعزيز المعنويات وتوقعات النمو على المدى القريب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط