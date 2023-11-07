صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو في الصين حتى عام 2024

قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي السنوي للصين هذا العام والعام المقبل، حيث سجلت البلاد أداءً أقوى من المتوقع في الربع الثالث وطرحت بكين سياسات لدعم التعافي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4% في عام 2023 و4.6% في عام 2024، وفقاً لبيان مهمة المادة الرابعة الذي نُشر اليوم الثلاثاء. وهذه أعلى بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة.

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ومع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ النمو في العام المقبل سيكون على الأرجح بسبب المخاطر المستمرة الناجمة عن تراجع العقارات وضعف الطلب الخارجي.

ودعا صندوق النقد الحكومة الصينية إلى المضي قدما في الجهود الرامية إلى احتواء المخاطر الناجمة عن سوق العقارات وديون الحكومات المحلية لتعزيز المعنويات وتوقعات النمو على المدى القريب.