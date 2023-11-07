صندوق سيادي خليجي ينضم إلى "كيه كيه آر" للاستحواذ على "تليكوم إيطاليا"

يعد جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، جزءاً من التحالف الذي تقوده شركة "KKR & Co" والذي يستحوذ على شبكة الخطوط الأرضية التابعة لشركة "تليكوم إيطاليا".

ووفقاً لبيان قدمته شركة "تليكوم إيطاليا"، فإن جهاز أبوظبي للاستثمار هو أحد المستثمرين المسيطرين على شركة الاستحواذ "Optics Bidco".

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وعرض التحالف مقدم العرض شراء الشبكة الثابتة لشركة "Telecom Italia" في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 22 مليار يورو (23.6 مليار دولار). وقد دخلت "KKR" في شراكة مع الحكومة الإيطالية بشأن الصفقة، والتي يمكن أن توفر شريان حياة لشركة الهاتف السابقة المثقلة بالديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقد دعم جهاز أبوظبي للاستثمار بعضاً من أكبر صفقات الاستحواذ في أوروبا هذا العام، بما في ذلك استحواذ شركة "EQT AB" بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) على شركة الأدوية البيطرية البريطانية "Dechra Pharmaceuticals". ويعد الصندوق أيضاً جزءاً من مجموعة مستثمرين تقودها شركات الأسهم الخاصة تدرس شراء شركة الإعلانات المبوبة الأوروبية عبر الإنترنت "Adevinta ASA".

ومن المقرر أن تحصل الحكومة الإيطالية على حصة 20% في وحدة الشبكة كجزء من صفقة Telecom Italia، وقد خصصت رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني ما يصل إلى 2.5 مليار يورو من أموال الدولة للاستثمار في الشركة.

ومع ذلك، قالت شركة "Vivendi SE"، أكبر المساهمين في شركة "Telecom Italia"، إنها ستطعن في الصفقة أمام المحكمة في سعيها لمنع البيع.