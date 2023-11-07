خاص
مسؤول للعربية: قيمة المشاريع السياحية في السعودية تتجاوز حالياً 4 مليارات دولار
قال إن المشاريع السياحية ستضيف العديد من الوظائف الجديدة
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كشف مدير عام تغطية أعمال المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي السعودي خالد الشريف، أن قيمة المشاريع السياحية في المملكة تتجاوز حاليا 4 مليارات دولار.
وأشار الشريف في مقابلة مع "العربية Business" على هامش فعاليات مؤتمر السفر العالمي "WTM"، في لندن إلى أن السعودية تهدف لاستقطاب أكثر من 150 مليون زائر بحلول عام 2030. مدير عام تغطية أعمال المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي السعودي.
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وقال إن الصندوق يدعم شركات القطاع الخاص لتنمية القطاع السياحي السعودي.
"نطمح في صندوق التنمية السياحي السعودي لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%"، وفقا لخالد الشريف.
ولفت الشريف إلى أن المشاريع السياحية ستضيف العديد من الوظائف الجديدة.
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