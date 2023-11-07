من تقييم بـ 47 مليار دولار.. "WeWork" تعلن إفلاسها

تقدمت شركة "WeWork"، شركة تأجير أماكن العمل المشترك الناشئة، بطلب للحماية من الإفلاس في المحكمة الفيدرالية.

ويتوج إعلان الإفلاس بموجب الفصل 11 بسقوط مذهل للمشروع الذي كان يحلق على تقييمات عالية والمدعوم من مجموعة "سوفت بنك"، والذي قدرت قيمته بنحو 47 مليار دولار في ذروته.

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وقد أبرمت الشركة اتفاقية دعم إعادة الهيكلة ("RSA") مع حاملي ديون يمثلون حوالي 92% من سنداتها المضمونة لتقليل الديون الممولة الحالية للشركة بشكل كبير وتسريع عملية إعادة الهيكلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "WeWork"، ديفيد توللي، في بيان صحفي: "لقد حان الوقت بالنسبة لنا لدفع المستقبل إلى الأمام من خلال معالجة عقود الإيجار القديمة لدينا وتحسين ميزانيتنا العمومية بشكل كبير". "نحن ملتزمون بالاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا وفريق الموظفين العالمي لدعم مجتمعنا".

لقد كانت شركة "يونيكورن" تكنولوجية حظيت بشهرة كبيرة والتي وعدت بإحداث ثورة في مستقبل العمل المكتبي عبر أنظمة العمل المرنة، ووجود أماكن للقيلولة، وتصميمات تلبي احتياجات الموظفين الإبداعيين - وتسببت عاصفة كاملة من العوامل في بدء انهيار شركة وادي السليكون الناشئة في أعقاب محاولة فاشلة للطرح العام في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، كشفت أوراق الاكتتاب العام الأولي عن خسائر أكبر من المتوقع وتضارب محتمل في المصالح مع المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي آنذاك آدم نيومان.

نيومان، الذي أدى أسلوب قيادته غير التقليدي إلى أن تصبح ثقافة WeWork موضوعاً لكثير من التغطية الإخبارية، تم إقالته في عام 2019 بعد ضغوط من المستثمرين. (والجدير بالذكر أن نيومان لا يزال يتلقى مكافآت ملفتة بعد مغادرته).

تم طرح WeWork للاكتتاب العام في نهاية المطاف بعد عامين تقريباً بتقييم مخفض للغاية يبلغ حوالي 9 مليارات دولار. ولكن بحلول عام 2021، بدأت معنويات السوق، وسهولة الوصول إلى رأس المال الذي ساعد في دعم جزء كبير من عالم الشركات الناشئة قبل الوباء، في التحول. وعلى الرغم من أن WeWork وصفت نفسها بأنها شركة تكنولوجيا، إلا أن بعض النقاد أشاروا إلى أن أعمالها الأساسية لم تكن في مجال التكنولوجيا ولكنها كانت في الواقع في العقارات، حيث تقوم بتأجير مساحات في مباني المكاتب لتحديثها وتأجيرها من الباطن للشركات الناشئة والأفراد وكذلك الشركات الكبيرة والصغيرة.