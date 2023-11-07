"أغذية" للعربية: افتتاح مصنع جديد في السعودية خلال 2024

قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، شريف الفحّام، إن المجموعة حققت نتائج فصلية قوية، وجاءت متوافقة مع التوقعات، ونمت الإيرادات 12%، وتحسن هامش الأرباح بعد الضرائب بواقع 60 نقطة أساس، ونمو صافي الربح بنحو 80 نقطة أساس في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي،

وأضاف الفحام في مقابلة مع "العربية_Business"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر القطاعات نمواً كان قطاع الوجبات الحفيفية بنمو قوي 64% مدفوعا بالابتكارات المتعددة في قطاع التمور، بالإضافة إلى التوسع في أسواق جديدة آسيوية وأوروبية، وحقق قطاع القهوة أيضاً نمواً قوياً، وباقي القطاعات ضمن قطاع الوجبات الخفيفة.

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وأشار إلى تصدير المجموعة إلى 45 دولة حول العالم، فيما تتركز العمليات الأساسية في الإمارات والسعودية ودول الخليج والأردن ومصر، وتصدر لكثير من الدول الآسيوية والأوروبية، موضحاً أن ما يتراوح بين 50 إلى 51% من العمليات يتركز في الإمارات، و20% في باقي الدول العربية، و17% في مصر، وتفتح المجموعة أسواقا جديدة مثل الهند وإندونيسيا والأسواق الأوروبية.

وأوضح أن الاستثمارات في الهند وصلت إلى 100 مليون درهم، وتطمح المجموعة لمضاعفتها في الأعوام القادمة.

وقال شريف الفحام إن قيمة النقد لدى المجموعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت 500 مليون درهم، ويستخدم في عدة اتجاهات، منها تمويل الابتكار والاستثمارات، حيث تبني "أغذية" مصنعاً جديداً للبروتينات في السعودية باستثمارات 85 مليون درهم، وسيبدأ الإنتاج مطلع الربع الثاني من العام القادم.

وأضاف الفحام أن "أغذية" تحاول إدارة تأثير الفائدة في المدى القصير عبر تقليل الاقتراض، وبلغ حجم القروض المسددة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 900 مليون درهم.

وأشار إلى تقليل نسبة رأس المال العامل من المبيعات من 15% إلى 10% بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة أغذية بنسبة 30% إلى 52 مليون درهم. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 42 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات 12% إلى 1.7 مليار درهم وهو ما جاء أفصل بقليل من توقعات المحللين عند 1.4 مليار درهم.