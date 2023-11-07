"الاتحاد العقارية" للعربية: نتوقع استمرار ارتفاع الطلب العقاري في دبي

قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، إن نتائج الشركة في الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من العام 2023، جاءت إيجابية ومدعومة بالخطة الخمسية للشركة المعلن عنها والمصدق عليها من الجمعية العمومية لتحويل الشركة من خسائر إلى ربحية.

وأشار في مقابلة مع " العربية_Business"، اليوم الثلاثاء، إلى الأداء القوي للشركة وشركاتها التابعة، بنسبة زيادة في الإيرادات بلغت 20%، مع ارتفاع ملحوظ في الأرباح الإجمالية.

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وقال إن الأداء العقاري في الإمارات عامة ودبي خاصة قوي منذ سنتين بسبب السياسات والأداء الاقتصادي للدولة والحكومة لجذب المستثمرين وقطاعات الأعمال، حيث يستمر الطلب على العقارات.

وأضاف أنه يوجد طلب كبير على عقارات "الاتحاد العقارية"، متوقعا استمرار ارتفاع الطلب على المدى القريب لأنه مبني على تشريعات سياسات اقتصادية.

وأشار عامرخانصاحب إلى أن مبيعات "الاتحاد العقارية" أغلبها نقدية لأن أغلب الطلب يكون على الأراضي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من كل المشاريع القائمة ويجري حالياً تصميم ودراسة مشاريع جديدة سيعلن عنها قريبا، ولدى الشركة 15 مليون قدم مربعة مساحة بناء بمشروع موتور سيتي مخصصة للبيع والتطوير، وبدأ العمل في المراحل النهائية لتصميم مشروع "تكايا".

كانت النتائج الفصلية لشركة الاتحاد العقارية قد أظهرت قفزت في الأرباح الفصلية للشركة إلى نحو 20 مليون درهم مقارنة بـ 800 ألف درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات من عقود العملاء بنسبة 21% إلى 123 مليون درهم.

كما سجلت الشركة 60 مليون درهم تحت بند دخل آخر مقارنة بـ 20 مليون درهم في الفترة المقابلة.