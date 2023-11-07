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خاص

"موانئ أبوظبي" للعربية: توقيع عقود إدارة ميناء سفاجا في مصر خلال أسابيع

قال: استثمار مصر في البنية التحتية ساعد على تنفيذ المشاريع

دبي - العربية.نت
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قال رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إنه سيتم التوقيع النهائي على عقود إدارة وتشغيل ميناء سفاجا بمصر خلال أسابيع ولمدة 30 عاما.

وأضاف المزروعي في مقابلة مع " العربية_Business"، أن عقد ميناء سفاجا هو عقد امتياز لمدة 30 سنة حيث يعمل الميناء في البضائع العامة والسيارات، وهو ميناء متعدد الاستخدامات، وسيكون محركا للاقتصاد والتشغيل في منطقة المثلث الذهب.

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وتابع: "ندير مشاريع كثيرة في مصر ولم نصل لمرحلة تحويل الأرباح لأن المشاريع في طور التنفيذ".

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وأوضح أن استثمار مصر في البنية التحتية ساعد على تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى وجود مشاريع للشركة في عدة مناطق بمصر منها 3 مشاريع في العين السخنة، ومشاريع في شرم الشيخ والغردقة، حيث تمتلك موانئ أبوظبي أكبر عدد مشاريع موانئ مع مصر.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن الاستحواذ على 10 سفن بنحو 200 مليون دولار لتعزيز العمليات البحرية للمجموعة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ومن المتوقع تسليم السفن في الربع الرابع من العام الحالي.

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