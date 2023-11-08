أغلى مدينة في العالم تواجه أول تراجع في الإيجارات منذ 4 سنوات

تقترب أطول سلسلة ارتفاعات في إيجارات المساكن في سنغافورة منذ عقد من الزمن من نهايتها.

وقال محلل "بلومبرغ إنتليجنس"، كين فونغ، في تقرير يوم الأربعاء، إن الإيجارات السكنية في الدولة المدينة قد تنخفض بنسبة تصل إلى 10% في عام 2024 بعد ارتفاعها بنسبة 15% هذا العام. وقال إن الانخفاض قد يكون أكبر إذا تفاقم الاقتصاد الكلي أو ظهرت أزمة.

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وكتب أنه تم بناء ضعف عدد المنازل الجديدة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق مع تخفيف اختناقات البناء بعد الوباء. وسيستغرق استنزاف هذا العرض بعض الوقت، لأنه أعلى من المتوسط السنوي في السنوات العشر السابقة. ويرى أن المزيد من المنازل الجديدة القادمة إلى السوق في العام المقبل ستؤدي أيضاً إلى خفض الإيجارات.

وقال فونغ: "من المرجح أن يبتعد المستأجرون عن المساكن ذات الإيجارات المرتفعة بسبب ارتفاع معدل الشواغر، مع وجود المزيد من الوحدات للاختيار من بينها، والشكوك الكلية، وارتفاع تكاليف المعيشة".

الإيجارات المرتفعة، وهي نقطة الألم بالنسبة للمغتربين والسكان المحليين في سنغافورة على حد سواء، بدأت تتراجع بالفعل. وارتفع المؤشر الحكومي لتكاليف تأجير المساكن الخاصة بنسبة 0.8% فقط في الربع الثالث، وهي أبطأ زيادة منذ أن بدأت الإيجارات في الارتفاع في نهاية عام 2020.

ومن شأن الانخفاض المتوقع أن يمنح بعض الراحة للمستأجرين المتضررين من زيادة التكاليف والتي دفعت سنغافورة لتصبح أغلى مدينة في العالم للمعيشة الفاخرة. إذ ارتفعت تكاليف التأجير بنسبة 30% العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ 15 عاماً، حيث أصبحت سنغافورة واحدة من أولى الدول في آسيا التي أعادت فتح حدودها خلال الوباء، مما زاد جاذبيتها للأثرياء.

وارتفع عدد المنازل الشاغرة أيضاً إلى 34341 وحدة في الربع الثالث، متجاوزاً متوسط 27000 بين عامي 2014 و2017، عندما انخفضت الإيجارات لمدة 4 سنوات متتالية، وهي أطول فترة انخفاض سنوي منذ نهاية القرن الماضي، وفقاً للبيانات الحكومية.

وأضاف فونغ أنه في حين أنه من المتوقع أن تنخفض الإيجارات بشكل عام، فقد يستمر بعض الملاك في زيادة الأسعار عند انتهاء عقود الإيجار التي تم إبرامها قبل عامين أو 3 أعوام، ولكن بمعدل أقل.