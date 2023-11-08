المهارة "الخفية" الأولى وراء نجاح الملياردير بيل غيتس.. تعمل في أي مجال

من الصعب التعامل مع التفاؤل والتشاؤم في نفس الوقت.

وفيما يبدو التشاؤم أمرا حيويا للبقاء، ويساعدنا على الاستعداد للمخاطر قبل حدوثها، لكن التفاؤل لا يقل أهمية، وفقاً لمؤلف كتاب "سيكولوجية المال: دروس خالدة في الثروة والجشع والسعادة"، مورغان هاوسل، والذي يرى أن الاعتقاد بأن الأمور يمكن - وسوف تكون - أفضل حتى عندما تكون الأدلة غامضة هو أحد أهم الأسباب للنجاح في أي شيء، بدءاً من العلاقة السليمة وحتى القيام باستثمار طويل الأجل.

مادة اعلانية

يبدو أن التفاؤل والتشاؤم هما عقليتان متعارضتان، لذلك من الشائع أن يفضل الناس أحدهما على الآخر.

ويوضح هاوسل السبب الذي يجعل معرفة كيفية تحقيق التوازن بين التشاؤم والتفاؤل دائماً، كواحدة من أهم مهارات الحياة، وفقاً لمقال كتبه لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويعد بيل غيتس مثالاً رائعاً على مدى فعالية هذه المهارة الخفية. فمنذ اليوم الذي بدأ فيه شركة مايكروسوفت، أصر على أن يكون لديه دائماً ما يكفي من النقود في البنك لإبقاء الشركة على قيد الحياة لمدة 12 شهراً دون أي إيرادات.

وفي عام 1995، سأله تشارلي روز عن سبب احتفاظه بالكثير من النقود في متناول اليد. وقال إن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في مجال التكنولوجيا لدرجة أن الأعمال في العام المقبل ليست مضمونة - "بما في ذلك مايكروسوفت".

وفي عام 2007، قال "كنت أشعر بالقلق دائماً لأن الأشخاص الذين يعملون معي كانوا أكبر مني ولديهم أطفال، وكنت أفكر دائماً: ماذا لو لم نتقاض رواتبنا؟ هل سأكون قادراً على دفع الرواتب؟".

وهنا يمتزج التفاؤل والثقة بالتشاؤم الشديد. يبدو أن ما يفهمه غيتس هو أنه لا يمكنك أن تكون متفائلاً على المدى الطويل إلا إذا كنت متشائماً بما يكفي للبقاء على قيد الحياة على المدى القصير.

لماذا يجب أن تسعى جاهداً لتكون "متفائلاً عقلانياً"

ومن المهم أن ندرك هنا أن التفاؤل والتشاؤم موجودان على نطاق واسع.

من ناحية، لديك المتفائلون الخالصون. يعتقدون أن كل شيء على ما يرام، وسيظل دائماً رائعاً، ويرون أن كل السلبية هي عيب في الشخصية. جزء متجذر في الأنا: إنهم واثقون جداً من أنفسهم لدرجة أنهم لا يستطيعون فهم أي خطأ يحدث.

وعلى الجانب الآخر، لديك متشائمون خالصون. يعتقدون أن كل شيء فظيع، وسيكون دائماً فظيعاً، ويرون أن كل إيجابية هي عيب في الشخصية. جزء متجذر في الأنا: لديهم ثقة قليلة جداً في أنفسهم لدرجة أنهم لا يستطيعون فهم أن أي شيء يسير على ما يرام. إنهم النقيض تماماً للمتفائل الخالص، ومنفصلون تماماً عن الواقع، وفقاً لـ "هاوسل".

وقال هاوسل: "في الوسط هناك النقطة الحلوة، أو ما أسميه المتفائل العقلاني: أولئك الذين يعترفون بأن التاريخ عبارة عن سلسلة مستمرة من المشاكل وخيبات الأمل والنكسات، ولكنهم يظلون متفائلين لأنهم يعرفون أن النكسات لا تمنع التقدم في نهاية المطاف".

وحتى لو بدوا منافقين ومتقلبين، لكنهم في كثير من الأحيان يتطلعون إلى التقدم أكثر من الآخرين.

لذا فإن الحيلة في أي مجال - من التمويل إلى الوظائف إلى العلاقات - هي القدرة على التغلب على المشاكل قصيرة المدى حتى تتمكن من البقاء لفترة كافية للاستمتاع بالنمو على المدى الطويل.

وينصح "هاوسل": "ادخر مثل المتشائم واستثمر مثل المتفائل". وخطط مثل المتشائم، واحلم مثل المتفائل.

وقد تبدو تلك مهارات متضاربة. ومن البديهي أن تعتقد أنه يجب عليك إما أن تكون متفائلاً أو متشائماً. من الصعب أن ندرك أن هناك زماناً ومكاناً لكليهما، وأنهما يمكن – بل ويجب – أن يتعايشا.

ولكن هذا ما تراه تقريباً في كل مسعى ناجح طويل المدى.