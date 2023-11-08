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خاص

"أسمنت الشمالية" للعربية: نتطلع إلى طرح وحدتنا في العراق للاكتتاب

الشركة تستهدف تخفيض نسبة الديون إلى 50% خلال 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات إسمنت الشمالية، سعود بن سعد العريفي، إن الشركة سترفع إيراداتها من السوق العراقية إلى 100 مليون ريال، والتي تشكل حاليا 46% من إيرادات الشركة.

وأضاف العريفي في مقابلة مع "العربية Business": "نتطلع لطرح وحدتنا الشمالية العراقية للاكتتاب وتخفيض نسبة الديون إلى 50% خلال 3 سنوات".

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كانت أرباح أسمنت المنطقة الشمالية الفصلية قد تراجعت بنسبة 15% لتصل إلى 23 مليون ريال. وجاءت الأرقام دون توقعات المحللين.

وارتفعت الإيرادات 5% لتصل إلى 175 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع عقد مع شركة "KHD" الألمانية لإنشاء خط بطاقة إنتاجية قدرها 1.32 مليون طن أسمنت سنويا في العراق بقيمة 521 مليون ريال.

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