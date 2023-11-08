"تنشيط السياحة الأردنية" للعربية: التعاون مع السعودية للتسويق المشترك

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن، عبد الرزاق عَرَبيات، إن أداء قطاع السياحة في الأردن هو الأعلى عالميا خلال 2023، حيث سجل نموا بنحو 23% بالمقارنة مع عام 2019، والمستهدف الوصول إلى 25% مع نهاية العام.

وأضاف عبد الرزاق في مقابلة مع "العربية BUSINESS " خلال سوق السفر العالمي، أن ذلك جاء نتيجة الحملات التسويقية في أوروبا الغربية والشرقية ودول الخليج العربي، وكذلك زيادة خطوط الطيران منخفض التكاليف والتي ساهمت بشكل كبير في رفع عدد السياح إلى الأردن، حيث أضافت تلك الخطوط 26 وجهة سياحية جديدة.

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وأشار إلى استقبال منطقة البترا السياحية 1.1 مليون سائح حتى الآن في 2023.

وقال عبد الرزاق عَرَبيات، إنه تم إطلاق وجهة جديدة في العقبة تحت علامة تجارية جديدة، حيث تعتبر العقبة بوابة الأردن السياحية والبوابة الرئيسية للتواصل بين البترا ووداي رمل، حيث تربط المنتج السياحي وتعزز التنوع السياحي في الأردن.

وأضاف أن نسبة مساهمة القطاع السياحي 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، ونستهدف الحفاظ على تلك النسبة.

وأوضح أنه يجري العمل على توزيع مكاسب التنمية السياحية على المحافظات، مع تمويل 880 تجربة سياحية محلية في كافة المحافظات، وتسويق وترويج تلك التجارب وزيادة مدة الليالي والحفاظ على الرواج السياحي على مدار العام.

وكشف عن ترويج المقصد السياحي الأردني في أسواق جديدة بآسيا وإفريقيا، منها الصين كوجهة ستشهد تسويق مكثف، وكذلك دول كوريا واليابان وماليزيا وأندونيسيا وأيضا الترويج في أفريقيا بدول روندا وكينيا ونيجيريا وأثيوبيا، لا سيما أن الخطوط الأثيوبية لها 3 رحلات أسبوعية للأردن وتعتبر ناقل رئيسي لبعض الدول الأفريقية.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن، إن السائح السعودي يمثل رقم 1 للأردن ويمثل أكثر من 50% من عدد سياح المبيت في الأردن.

وكشف عربيات، عن اتصالات مكثفة مع السعودية للتسويق المشترك وتوفير منتج سياحي مشترك وتسويق البلدين كوجهة مشتركة للأسواق البعيدة الصين وأميركا، والسعي إلى عمل توائمة بين العلا والبترا، مع الأمل في إطلاق برنامج تنفيذي قريبا.

وأضاف أن الأردن سيدعم جهود تنظيم كأس العالم في السعودية عبر الاستضافة والاستفادة من الزوار والجمهور عبر التسويق المشترك وإطلاق تجارب سياحية مشتركة وسيكون له برنامج سياحي خاص في الأردن.