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خاص

"جمجوم فارما" للعربية: تعويم العملة تسبب في تراجع مبيعاتنا من حيث القيمة في مصر

نتائج الشركة تتخطي التوقعات في الربع الثالث من العام 2023

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي جمجوم فارما طارق يوسف حسني، إن نتائج الشركة تتخطي التوقعات في الربع الثالث من العام 2023، سواء على صعيد نمو الأرباح أو المبيعات في جميع الأسواق.

وأضاف حسني في مقابلة مع "العربية Business"، أن حجم مبيعات الشركة في مصر زادت على الرغم من تراجع القيمة بسبب تعويم العملة مقابل الدولار.

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وأضاف أن كل القطاعات التي تعمل فيها الشركة سجلت نموا أعلى من السوق ككل.

وأشار إلى أن العلاقة الجيدة مع المنظمين في الأسواق التي تعمل بها الشركة ساهمت بتعديل أسعار بعض المنتجات التي أتت ثمارها وساهمت في النمو الإيجابي في النتائج.

وقال إن "الشركة تنظر لاستثماراتها في مصر على المدى الطويل، وتبلغ مساهمة السوق المصرية من مبيعات الشركة نحو 5% حاليا".

وقال حسني، إن الشركة تجهز مصنعها في مصر حاليا، وهناك مصاريف لتجهيز المصنع.

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