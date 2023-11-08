"دانة غاز" للعربية: 153 مليون دولار مستحقاتنا في مصر وكردستان العراق

قال رئيس علاقات المستثمرين دانة غاز، محمد المُبيضين، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود إلى سببين: الأول هو انخفاض أسعار بيع المنتجات نتيجة انخفاض أسعار خام برنت من متوسط 105 دولارات للبرميل في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 82 دولارا للبرميل للفترة المماثلة من العام الحالي.

وأضاف محمد المُبيضين، في مقابلة مع "العربية_Business"، اليوم الأربعاء، أن السبب الثاني تمثل في انخفاض إنتاج الشركة في مصر فيما تم تعويض أثره المالي عبر زيادة الإنتاج في كردستان العراق.

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تراجعت أرباح شركة دانة غاز بـ 13% في الربع الثالث 2023 لتصل إلى 158 مليون درهم. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 179 مليون درهم.

وبحسب رئيس علاقات المستثمرين، فإن الإيرادات من كردستان العراق مماثلة للإيرادات من مصر، لكن هوامش الربحية في كردستان أفضل من مصر حيث تبلغ نحو 50% في كردستان، ومن صافي أرباح نحو 126 مليون دولار في 9 أشهر يأتي أكثر من 100 مليون دولار من كردستان.

وأوضح المُبيضين أن إنتاج "دانة غاز" الرئيسي في كردستان هو استخراج الغاز الرطب وسحبه إلى محطات توليد الكهرباء حيث يمثل إنتاج الشركة 80% من توليد الكهرباء في إقليم كردستان، وتنتج الشركة منتجات أخرى مع الغاز تباع محليا بسبب توقف التصدير عبر خط أنابيب إلى تركيا، وهو ما يمثل تكلفة إضافية تؤثر على سعر بيع المشتقات وتوثر على العائدات من المكثفات التي وصلت إلى 110 ملايين دولار في 9 أشهر من 2023 بإقليم كردستان، مقابل 180 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2022.

وأشار مدير علاقات المستثمرين إلى أن العائدات من الغاز بلغت 153 مليون درهم العام الحالي واستقرت قرب نفس المستوى العام الماضي البالغ 152 مليون درهم.

وعن مستحقات الشركة، قال المُبيضين، إن مستحقات "دانة غاز" ارتفعت إلى 106 ملايين دولار من حكومة كردستان مقابل 60 مليون دولار العام الماضي، فيما ارتفعت المستحقات لدى الحكومة المصرية من 37 إلى 47 مليون دولار، بإجمالي 153 مليون دولار.

وأوضح أن عمليات "دانة غاز" مستمرة في مصر ويجري صرف بعض الدفعات بالجنيه المصري لوجود دفعات في مصر، ويوجد تأخير في استلام المبالغ الأخرى لكننا متفائلون بمصر ونتطلع لاستثمارات جديدة في مصر، وجرى توقيع اتفاقية جديدة مع شركة إيجاس لاستثمار 100 مليون دولار في مصر سيكون لها أثر إيجابي على استثماراتنا مصر.

وتابع: "سيتم تمويل الاستثمارات الجديدة في مصر من التدفقات النقدية، حيث ينفذ المشروع على مدار عامين، وينتظر تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية المتوقع أن يكون التصديق هذا العام لبدء تنفيذ المشروع".