"كروز" للعربية: نستهدف زيادة سفننا السياحية بالموانئ السعودية

قال المدير التنفيذي للتجارب السياحية في شركة "كروز السعودية" مشهور باعشن، إن الشركة تستهدف وصول سفنها السياحية إلى 10 موانئ في السعودية في 2030 من 3 موانئ حالياً.

وفي لقاء مع "العربية Business" خلال "سوق السفر العالمية" توقع باعشن استقطاب 1.3 مليون راكب في 2035 من 300 ألف حالياً.

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يشار إلى "كروز السعودية" وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية، أعلنت الشهر الماضي تعاونها القائم مع "اكتشف السعودية"، الشركة المتخصصة في إدارة الوجهات المتكاملة في مجال السفر في المملكة.