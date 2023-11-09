ارتفاع صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل 10 أضعاف منذ اندلاع الحرب

قال مصدر بالحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، إن موافقات الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن هذا العام زادت نحو عشرة أمثالها عن العام الماضي، حيث تتعامل برلين مع طلبات التصاريح كأولوية منذ أن بدء الحرب الشهر الماضي، بحسب "رويترز".

واعتبارًا من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات دفاعية بقيمة تقارب 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل. وبالمقارنة، تمت الموافقة على صادرات دفاعية بقيمة 32 مليون يورو في عام 2022 بأكمله.

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تم منح غالبية تصاريح التصدير الفردية، تحديدا 185 من أصل 218، بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وقال المصدر: "في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، تم إعطاء الأولوية لطلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل والموافقة عليها من قبل الحكومة الفيدرالية".

وحتى مع هذه الزيادة، فإن إسرائيل تمثل حصة ضئيلة من الصادرات العسكرية الألمانية، التي بلغ مجموعها 8.76 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، التي كانت أول من نشر هذه الأرقام.