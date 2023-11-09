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شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
أدنوك

"أدنوك" تقدم عرضاً جديداً لشراء حصة مسيطرة في "براسكيم"

العرض يستهدف الاستحواذ على 38.3% من الشركة

دبي - العربية.نت
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قدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضاً جديداً للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة براسكيم البرازيلية، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وعرضت "أدنوك" سعر 37.29 ريالاً برازيلياً للسهم، لشراء معظم الحصة البالغة 38.3% التي تمتلكها شركة نوفونور، أكبر مساهم في براسكيمز.

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وقال المصدر لـ "بلومبرغ"، إن نوفونور ستحتفظ بحصة 3%.

"أدنوك" و"OMV" تقتربان من تأسيس عملاق بتروكيماويات بقيمة 30 مليار يورو قصص اقتصادية أدنوك "أدنوك" و"OMV" تقتربان من تأسيس عملاق بتروكيماويات بقيمة 30 مليار يورو

وأضاف، أن نصف قيمة الصفقة ستتم نقداً والباقي بسندات سداد عينية تستحق خلال 7 سنوات، مع قسيمة بنسبة 7.25% سنوياً، مضيفاً أن دفعة القسيمة الأولى ستأتي خلال 4 سنوات، مع دفع كامل رأس المال بعد 7 سنوات.

وفي شهر مايو، قدمت أدنوك عرضاً مشتركاً مع شركة "Apollo Global Management"، لشراء جميع أسهم شركة براسكيم مقابل 47 ريالاً برازيلياً للسهم الواحد، ودفع 20 ريالاً نقداً، والباقي في شكل سندات وضمانات، حسبما قالت المصادر في ذلك الوقت.

وقال الشخص المطلع على العرض الأخير إن أدنوك تقدم الآن عطاءات بدون شركة الاستحواذ العملاقة التي يوجد مقرها في نيويورك.

وتابع، أن الاقتراح الجديد يدعو شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروليو برازيليرو إس إيه إلى البقاء كمساهم مسيطر.

انخفضت أسهم "Braskem" بنسبة 2% يوم الأربعاء لتغلق عند 17.28 ريال، لتواصل انخفاضها هذا العام إلى 27%. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 13.57 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

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