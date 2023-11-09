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"المسافر" للعربية: نتوقع تحقيق مبيعات بنحو 8 مليارات ريال خلال العام الحالي

الشركة تتوقع مبيعات بنحو 8 مليارات ريال خلال العام الحالي

دبي - العربية.نت
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توقع الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة المسافر فهد العبيلان أن تحقق الشركة مبيعات بنحو 8 مليارات ريال خلال العام الحالي بدعم من استثماراتها في التقنية والبرامج السياحية.

وأضاف العبيلان، في مقابلة مع "العربية BUSINESS " خلال سوق السفر العالمي، أن الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع السياحة يدعم القطاع الخاص، ويستفيد منه.

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وأشار الرئيس التنفيذي، إلى زيادة أعداد الزائرين إلى السعودية هذة السنة، لافتاً إلى التفاؤل بعضد إكسبو 2030 في المملكة، وأيضاً تنظيم المملكة كأس العالم 2034، وهو ما سيفيد شركات السياحة.

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