"المسافر" للعربية: نتوقع تحقيق مبيعات بنحو 8 مليارات ريال خلال العام الحالي

توقع الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة المسافر فهد العبيلان أن تحقق الشركة مبيعات بنحو 8 مليارات ريال خلال العام الحالي بدعم من استثماراتها في التقنية والبرامج السياحية.

وأضاف العبيلان، في مقابلة مع "العربية BUSINESS " خلال سوق السفر العالمي، أن الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع السياحة يدعم القطاع الخاص، ويستفيد منه.

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وأشار الرئيس التنفيذي، إلى زيادة أعداد الزائرين إلى السعودية هذة السنة، لافتاً إلى التفاؤل بعضد إكسبو 2030 في المملكة، وأيضاً تنظيم المملكة كأس العالم 2034، وهو ما سيفيد شركات السياحة.