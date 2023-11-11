أكبر بنك في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل أسواق الخزانة

تعرض قسم الخدمات المالية الأميركي التابع للبنك الصيني "ICBC" لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيل تداول سندات الخزانة.

وقال البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، يوم الخميس، إن ذراعه للخدمات المالية، التي تسمى "ICBC" للخدمات المالية، تعرضت لهجوم فدية "أدى إلى تعطيل أنظمة معينة".

مادة اعلانية

وأضاف البنك المملوك للدولة أنه فور اكتشاف الاختراق، قام البنك الصناعي والتجاري الصيني "بعزل الأنظمة المتأثرة لاحتواء الحادث".

و"Ransomware" هو نوع من الهجمات السيبرانية، والذي يتضمن سيطرة المتسللين على الأنظمة أو المعلومات وعدم السماح لهم بالرحيل إلا بعد أن تدفع الضحية فدية، إنه نوع من الهجوم الذي شهد انفجاراً في شعبيته بين الجهات الفاعلة السيئة في السنوات الأخيرة.

ولم يكشف البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكنه قال إنه "يجري تحقيقاً شاملاً ويتقدم في جهود التعافي بدعم من فريقه المحترف من خبراء أمن المعلومات".

وقال البنك الصيني أيضاً إنه يعمل مع سلطات إنفاذ القانون، مؤكدا أنه "نجح في إتمام" تداولات سندات الخزانة الأميركية التي تم تنفيذها يوم الأربعاء ومعاملات تمويل إعادة الشراء التي تمت يوم الخميس.

ومع ذلك، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن هناك اضطراباً في تداولات سندات الخزانة الأميركية. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن التجار والبنوك، يوم الجمعة، إن هجوم برامج الفدية منع قسم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) من تسوية معاملات الخزانة نيابة عن المشاركين الآخرين في السوق.

وقال البنك الصناعي والتجاري الصيني إن أنظمة البريد الإلكتروني والأعمال الخاصة بذراع الخدمات المالية الأميركي التابع له تعمل بشكل مستقل عن عمليات البنك الصناعي والتجاري الصيني في الصين. كما أكد أن أنظمة مكتبه الرئيسي وفرع "ICBC" في نيويورك والمؤسسات التابعة الأخرى المحلية والخارجية لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني.