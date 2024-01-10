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العاصمة السعودية (رويترز) مناسبة اقتصاد
العاصمة السعودية (رويترز)
الإقامة المميزة

الإقامة المميزة في السعودية.. شروط ومزايا منحها لـ "مستثمر أعمال"

أن يكون لديه عدة استثمارات داخل بقيمة لا تقل عن 7 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

ويبدأ سريان القرار اعتباراً من اليوم، على أن يتم منح الإقامة المميزة لمستحقيها بمقابل مادي 4 آلاف ريال سيتم دفعها لمرة واحدة.

ووفقا لموقع الإقامة المميزة في السعودية فإنه إذا كان المستثمر لديه عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي، فإنه سيكون مؤهلا للحصول عليها، على أن يقدم مستندات تثبت استثماراته.

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وتستهدف هذه التأشيرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية.

إذ تُعد المملكة أكبر سوق في المنطقة بفضل اقتصادها المتين وقاعدتها السكانية الكبيرة. كما تحظى بمعدلات استثمار مرتفعة بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط القارات الثلاث، وتمتاز بيئتها الاستثمارية بمواكبة احتياجات المستقبل.

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ويعمل المنتج على دعم استقرار المستثمرين وتمكين أعمالهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية طموحة.

المزايا العامة

الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها.

المزايا الخاصة

الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.

معايير الأهلية

الحصول على رخصة استثمار.

الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريـال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار، شريطة إثبات ضخ الاستثمار خلال العامَين الأولَين.

تعيين عدد 10 موظفين في المملكة على الأقل.

جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة والمقابل المالي

قامة دائمة بشكل مباشر مشروطة بالآتي:

ضخ 7 ملايين ريـال خلال العامين الأولَين.

استحداث عدد 10 وظائف خلال العامين الأولَين.

4.000 آلاف ريـال سعودي.

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