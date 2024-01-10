تقلبات عنيفة لـ"بيتكوين" بعد منشور كاذب حول صناديق الاستثمار المتداولة

انخفضت عملة بيتكوين إلى حوالي 45000 دولار قبل أن تسترد خسائرها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن ادعى منشور على موقع التواصل الاجتماعي X كذباً أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية وافقت على إصدار صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على العملة المشفرة.

وقالت الهيئة بعد فترة وجيزة إنها لم تمنح بعد الموافقة على صناديق متداولة على عملة بيتكوين الفورية، وأن المنشور الذي ظهر على حساب X الرسمي للهيئة التنظيمية كان غير صحيح. وقد تفاجأ المشاركون في السوق بالبيان الكاذب، حيث توقع المحللون على نطاق واسع أن تعلن لجنة الأوراق المالية والبورصات قراراً اليوم الأربعاء.

وقالت أوفيليا سنايدر، المؤسس المشارك ورئيس شركة 21Shares، التي تسعى إلى تقديم صندوق Bitcoin ETF مع ARK Investments: "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على العملية أو على ما سيأتي بعد ذلك. لا توجد طريقة بعد 10 سنوات من العمل يمكن أن تنتهي دون أي دراما في اللحظة الأخيرة".

يجب أن تتم معالجة طلب ARK 21 Shares من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول نهاية يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون أن توافق الوكالة على العديد من الطلبات في ذلك الوقت، بعد سلسلة من التعديلات في اللحظة الأخيرة على بيانات العروض الرسمية هذا الأسبوع.

تم تداول أكبر عملة مشفرة مؤخراً بحوالي 45886 دولاراً. وكانت قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 21 شهراً بما يزيد عن 47 ألف دولار يوم الثلاثاء مع تزايد التفاؤل بأن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة التي طال انتظارها أصبحت وشيكة.

وقال رئيس شركة The ETF Store، نيت جيراسي، وهي شركة استشارية: "لقد كانت ملحمة Bitcoin ETF الفورية بأكملها غير عادية إلى حد كبير منذ البداية، وبالتالي فإن التغريدة كانت منطقية في ضوء ذلك". "ما عليك سوى إضافة هذا إلى القائمة الطويلة من التقلبات والانعطافات المفاجئة في الجهود التي امتدت لأكثر من 10 سنوات لطرح صندوق Bitcoin ETF الفوري في السوق".