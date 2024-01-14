عملة مشفرة يمكن أن ترتفع بنسبة 1000%

كانت صناعة العملات المشفرة في حالة اضطراب منذ أكثر من عامين. لقد بدأ الأمر بالتناوب بعيداً عن الأصول الخطرة مع انتشار مخاوف الركود في الاقتصاد في أواخر عام 2021. ثم أدى انهيار نظام العملة المشفرة "Terra blockchain" البيئي إلى إطلاق سلسلة من حالات الإفلاس والتصفية القسرية التي أدت إلى انخفاض السوق بشكل أكبر.

في المجمل، تبخر تريليونا دولار من سوق العملات المشفرة مع سلسلة الانهيارات تلك، لكن بيتكوين أعادت سوق العملات المشفرة إلى الحياة مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، حيث لفتت اثنان من الرياح المواتية المحتملة انتباه المستثمرين: الموافقة المعلقة على صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) وانخفاض مكافآت تعدين بيتكوين في وقت لاحق من هذا العام.

وقد بدأ المحفز الأول يؤتي ثماره بالفعل. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 طلباً لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين يوم الأربعاء، بما في ذلك مقترحات من اثنين من أكبر 3 شركات لإدارة الأصول في العالم، بلاك روك وفيديليتي. وقد أثار ذلك موجة من الاهتمام بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وقد تؤدي الزيادة الناتجة في الطلب إلى ارتفاع سعر بيتكوين.

وفي الواقع، يتوقع بعض المحللين في وول ستريت أن تزيد قيمة بيتكوين 3 مرات أو 4 مرات بحلول عام 2025، ويعتقد محلل آخر أن قيمة بيتكوين يمكن أن تزيد 10 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة.

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعقود بيتكوين الآجلة في أكتوبر 2021. وتستثمر هذه المنتجات في العقود الآجلة بدلاً من العملة المشفرة نفسها، لذا فهي لا تتتبع سعرها بالضبط. ومن الأمثلة على ذلك، أن صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF حقق عائد بنسبة 39% في الأشهر الستة الماضية، لكن عملة بيتكوين ارتفعت بنسبة 54% خلال تلك الفترة.

استثمار مباشر

وسوف تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في "بيتكوين" مباشرة في العملة المشفرة وتتتبع سعرها عن كثب. وتكمن جاذبية هذه المنتجات في التعرض المباشر للبيتكوين دون متاعب عمليات تبادل العملات المشفرة ومحافظ البلوكتشين. يمكن للمستثمرين ببساطة شراء وثائق صندوق "Bitcoin ETF" الفوري من خلال حسابات الوساطة الحالية. وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب بين المتداولين الأفراد والمؤسسات.

يتم تحديد سعر بيتكوين حسب العرض والطلب، ولكن المتغير الوحيد للنتيجة هو الطلب لأن إجمالي العرض ثابت عند 21 مليون عملة، وتم إنشاء حوالي 19.6 مليون منها. لذلك، إذا ترجمت إمكانية الوصول التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية إلى زيادة الطلب بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، فقد يرتفع سعر بيتكوين في الأشهر والسنوات المقبلة.

ويرى العديد من المحللين في وول ستريت أن هذه نتيجة محتملة - خاصة بالاقتران مع التخفيض القادم في مكافآت التعدين - بالنظر إلى أن المؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة مثل بلاك روك وفيديليتي تشارك كمصدري صناديق الاستثمار المتداولة.

قفزات صاروخية

وفي الواقع، يعتقد محلل "بيرنشتاين"، غوتام تشوغاني، أن عملة بيتكوين قد تصل إلى 150 ألف دولار بحلول عام 2025، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 210%. بينما يرى جيف كيندريك، محلل بنك ستاندرد تشارترد، أن عملة بيتكوين قد تصل إلى 200 ألف دولار بحلول عام 2025، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 313%.

من جانبه، يعتقد محلل "Fundstrat"، توم لي، أنه يمكن تحقيق مبلغ 500 ألف دولار بحلول عام 2029، مما يعني زيادة بنسبة 1000%.

انخفاض مكافآت تعدين البيتكوين يقلل ضغط البيع

يتم تخفيض مكافآت تعدين بيتكوين إلى النصف في كل مرة تتم فيها إضافة 210.000 كتلة إلى سلسلة الكتل، وهو ما يحدث مرة واحدة كل 4 سنوات تقريباً. سيحدث حدث النصف التالي لعملة بيتكوين في أبريل 2024. ويعتقد المحللون أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط البيع، وذلك ببساطة لأن القائمين بالتعدين سيشهدون انخفاض تدفقات بيتكوين بنسبة 50%، مما يعني أنه لن يكون لديهم سوى نصف كمية العملة المشفرة للبيع.

ولقياس ذلك، يعتقد مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي السابق لشركة MicroStrategy، أن ضغط البيع سينخفض من 12 مليار دولار سنوياً إلى 6 مليارات دولار سنوياً بعد تخفيض مكافآت تعدين بيتكوين إلى النصف في أبريل. وسيكون هذا الانخفاض في ضغط البيع بمثابة زيادة في الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة.

توقعات خيالية

وفي عام 2022، توقع سايلور، أن تصل عملة بيتكوين إلى 500 ألف دولار خلال العقد المقبل، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 1000% تقريباً. ومع ذلك، فقد نُقل عنه مؤخراً قوله إن عملة بيتكوين قد تصل إلى 5 ملايين دولار في وقت ما في المستقبل. وهذا يعني ارتفاعاً بنسبة 10230%، وهو رقم يبدو خيالياً. ولكن هناك سابقة تاريخية لأحداث خفض مكافآت بيتكوين إلى النصف مما أدى إلى ارتفاع سعرها.

ويسرد الرسم البياني أدناه تواريخ أحداث النصف الماضية ويوضح تفاصيل العوائد الناتجة عن انتصاف مكافآت بيتكوين خلال فترات السنتين اللاحقة.