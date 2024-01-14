8 وظائف لها مستقبل "ممتاز"!

تؤدي التطورات في الذكاء الاصطناعي وكذلك الحاجة إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة إلى إلغاء العديد من الوظائف عبر مجموعة من القطاعات.

وينظر تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في هذه القضية، باستخدام التنبؤات المستندة إلى المشاركين في الاستطلاع وإحصاءات سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية لإظهار الوظائف التي من المرجح أن تشهد أكبر زيادة في السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط من حيث العدد الفعلي من الأشخاص العاملين، ولكن أيضاً مع الزيادة النسبية في الوظائف الموجودة في مجالات معينة بين عامي 2023 و2027، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفقاً لهذه التوقعات، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الأمان الوظيفي في المستقبل القريب، فإن التدريب ليصبح متخصصاً في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيكون خياراً جيداً. ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من المتوقع أن تنمو هذه الوظيفة بنسبة 40% بحلول عام 2027، بما يصل إلى حوالي مليون وظيفة جديدة.

كما يوضح الرسم البياني التالي، ستكون المهارات التحليلية بشكل عام مفيدة، سواء كان ذلك كمحلل ذكاء الأعمال أو محلل أمن المعلومات أو كمحلل بيانات. وستكون الأدوار في مجال الاستدامة مهمة أيضاً، مع ظهور مهنة أخصائي الاستدامة في المرتبة الثانية.

وفيما يتعلق بالنمو المطلق، من المتوقع أن يشهد مشغلو المعدات الزراعية وسائقو الشاحنات الثقيلة والحافلات ومعلمو التعليم المهني أكبر الزيادات في السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، يُعتقد أن كتبة إدخال البيانات، والسكرتيرين الإداريين والتنفيذيين، بالإضافة إلى كتبة المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف المرتبات، يعانون من أكبر عدد من الخسائر في التوظيف. وفقاً لمحللي المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير مستقبل الوظائف لعام 20230.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أكثر من نصف إجمالي الوظائف الملغاة المتوقعة في هذا الإطار الزمني.