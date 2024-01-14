مسؤول: 800 ألف سائح سعودي زاروا مصر في 2023

قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده استقبلت 1.1 مليون سائح من دول الخليج العربي خلال العام الماضي، منهم 800 ألف وافد سعودي.

وأضاف لـ"العربية Business"، أن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، لما تتسم به من معدلات إنفاق وإقامة وتكرارية زيارة مرتفعة.

وقال وزير السياحة المصري أحمد عيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة الوزارة خلال العام الجديد، إنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، ويجري الترويج له.

تتوقع وزارة السياحة أن يحقق عام 2023 أعلى تدفقات سياحية في تاريخ مصر والوصول إلى 15 مليون سائح متجاوزة الأرقام المحققة في 2010 والتي سجلت 14.7 مليون.

وكانت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال أول 9 أشهر من 2023 قد سجلت نموا 20% لتصل إلى 11 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وقال المسؤول الحكومي، إن السوق السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من التدفقات السياحية الوافدة من دول الخليج العربي إلى مصر، إذ تجاوز عدد الوافدين من المملكة 800 ألف سائح.

وأضاف أن وزارة السياحة تعتزم إطلاق برامج سياحية تستهدف مواطني دول الخليج العربي خلال 2024 على أن تبدأ هذه البرامج بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق العربية تصديرا للسائحين إلى مصر، على أن يتم استهداف أسواق أخرى خلال الفترات المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنظيم لقاءات بين مستثمرين مصريين وسعوديين وشركات طيران من المملكة للترويج والتسويق للمقاصد السياحية المصرية.

وذكر أن هدف هذه اللقاءات هو التعريف بإمكانات المقصد السياحي المصري وتنوعه للشركاء السعوديين، فضلا عن توضيح الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لمضاعفة طاقتها الفندقية الحالية والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة في ظل استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وقال المسؤول إن بعض المناطق خاصة في القاهرة والساحل الشمالي مازالت تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية.