أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم.. تعرف على الترتيب!

مع انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والتي تتزامن في نسختها الحالية مع كأس الأمم الإفريقية، وهما القارتان اللتين تضمان كافة الدول العربية، رصدت "العربية Business" القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولتين.

ويتربع المنتخب المغربي "أسود الأطلس" على عرش أعلى المنتخبات العربية قيمة سوقية بأكثر من 347 مليون دولار، وفقاً لموقع "Transfer Market".

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بينما يأتي منتخب محاربي الصحراء "منتخب الجزائر" في المرتبة الثانية وبفارق كبير، بقيمة سوقية تبلغ 190 مليون دولار.

يليه منتخب الفراعنة في المركز الثالث بقيمة سوقية 135 مليون دولار، أقل من نصفها بقليل تعود إلى لاعب واحد "محمد صلاح"، والذي باتت قيمته السوقية حالياً 65 مليون دولار. ويتنافس على لقب أغلى لاعب عربي مع المغربي، أشرف حكيمي.

فيما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب "تونس"، وهو آخر منتخب عربي مشارك في النسخة الحالية من أمم إفريقيا، نحو 62 مليون دولار.

وآسيوياً، يأتي منتخب الإمارات في المركز الأول بين منتخبات عرب آسيا بقيمة سوقية 32 مليون دولار، والخامس عربياً. بينما يحتل المنتخب العربي السعودي المركز السادس عربياً بقيمة سوقية 23 مليون دولار، بحسب "Transfer Market".

ويليه منتخبات؛ سوريا، وقطر، والأردن، والعراق، بقيمة سوقية 16.5، و15.9، و13.6، و12.3 مليون دولار، على التوالي.

بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب البحرين، 10 ملايين دولار، وعمان (9 ملايين دولار)، ولبنان (7.5 مليون دولار)، وفلسطين (6.7 ملايين دولار)، والكويت (5.2 مليون دولار).

جوائز البطولتين

من جانبه، رفع الاتحاد الإفريقي قيمة الجوائز المالية للمنتخب الذي سيحمل اللقب بنسبة 40%، إلى 7 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، فيما سيحصل أصحاب المراكز الثالث والرابع على جائزة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لكل منهما.

على الجانب الآخر، سيحصل البطل في كأس آسيا على جائزة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، والوصيف على 3 ملايين دولار، ومليون دولار لأصحاب المراكز الثالث والرابع.