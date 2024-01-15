أوكسفام: أغنى 5 مليارديرات في العالم ضاعفوا ثرواتهم خلال 3 سنوات

أظهر تقرير منظمة أوكسفام الذي صدر مؤخراً أن أغنى 5 رجال في العالم - إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرغ - ضاعفوا ثروتهم إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020. ومع ذلك، خلال نفس الفترة، أفقر 60% في العالم، ويضيف تقرير أوكسفام أن تلك المناطق التي يبلغ عدد سكانها 5 مليارات نسمة أصبحت أكثر فقرا.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة الخيرية، نُشر باسم النخبة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس هذا الأسبوع، إن ثرواتهم ارتفعت من 405 مليارات دولار في عام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.

ويشير تقرير أوكسفام كذلك إلى أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء من المرجح أن تتسع، ما يؤدي إلى تتويج العالم بأول تريليونير في غضون عقد من الزمن.

ويحذر التقرير أيضاً من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يتم القضاء على الفقر في العالم قبل 229 عاماً أخرى.

فيما يلي 10 مقتطفات من تقرير منظمة أوكسفام

- كشف تقرير عدم المساواة أن 7 من أصل 10 من أكبر الشركات في العالم لديها ملياردير كرئيس تنفيذي أو مساهم رئيسي، على الرغم من الركود في مستويات المعيشة لملايين العمال حول العالم.

- قالت منظمة أوكسفام إن مليارديرات العالم أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار 3.3 تريليون دولار مما كانوا عليه في عام 2020، وأن ثرواتهم نمت أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم.

- أشار تقرير أوكسفام إلى أن الثروة المجمعة لأغنى 5 أشخاص في العالم - إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إليسون، ومارك زوكربيرج - زادت بمقدار 464 مليار دولار، أو 114%.

- انخفض إجمالي ثروات أفقر 4.77 مليار شخص - الذين يشكلون 60% من سكان العالم - بنسبة 0.2% بالقيمة الحقيقية

- في 52 دولة، انخفض متوسط الأجور الحقيقية لنحو 800 مليون عامل. لقد خسر هؤلاء العمال مجتمعين 1.5 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، أي ما يعادل 25 يوماً من الأجور المفقودة لكل عامل.

- قالت منظمة أوكسفام إن أحدث مؤشر جيني - الذي يقيس عدم المساواة - وجد أن عدم المساواة في الدخل العالمي أصبح الآن مشابهاً لذلك الموجود في جنوب أفريقيا، الدولة التي تعاني من أعلى مستويات عدم المساواة في العالم.

وجدت منظمة أوكسفام أن 148 من أكبر الشركات في العالم حققت معاً 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في العام حتى يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52% مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في الفترة 2018-2021.

- يمتلك أغنى 1% في العالم 59% من جميع الأصول المالية العالمية - بما في ذلك الأسهم والسندات، بالإضافة إلى حصص في الأعمال التجارية الخاصة.

- أصبح المليارديرات اليوم أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في عام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي دمرت الاقتصاد العالمي منذ بداية هذا العقد، بما في ذلك جائحة كوفيد.

- قالت منظمة أوكسفام إن الدول سلمت السلطة إلى الاحتكارات، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي يدفعها الناس، وأسعار المواد الغذائية والأدوية التي يمكن للأفراد الحصول عليها.