الجيش الصيني يصل إلى رقائق ذكاء اصطناعي أميركية متطورة

أفادت وكالة "رويترز" أن الهيئات العسكرية الصينية، ومعاهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تديرها الدولة، والجامعات، اشترت خلال العام الماضي دفعات صغيرة من أشباه الموصلات من شركة "إنفيديا"، التي حظرت الولايات المتحدة تصديرها إلى الصين، وفقاً لمراجعة أجرتها رويترز لوثائق المناقصة.

وتسلط مبيعات الموردين الصينيين غير المعروفين إلى حد كبير الضوء على الصعوبات التي تواجهها واشنطن، على الرغم من الحظر الذي تفرضه، في منع وصول الصين تماماً إلى الرقائق الأميركية المتقدمة التي يمكن أن تغذي الاختراقات في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر المتطورة لجيشها.

إن شراء أو بيع الرقائق الأميركية المتطورة ليس أمراً غير قانوني في الصين، وتُظهر وثائق المناقصة المتاحة للجمهور أن العشرات من الكيانات الصينية قد اشترت واستلمت أشباه الموصلات من Nvidia منذ فرض القيود.

وتشمل هذه شريحة A100 وشريحة H100 الأقوى – التي تم حظر صادراتها إلى الصين وهونغ كونغ في سبتمبر 2022 – بالإضافة إلى شرائح A800 وH800 الأبطأ التي طورتها Nvidia للسوق الصينية ولكن تم حظرها أيضاً في أكتوبر الماضي.

ويُنظر على نطاق واسع إلى وحدات المعالجة الرسومية - وهي نوع من الرقائق - التي تصنعها شركة Nvidia، على أنها متفوقة بكثير على المنتجات المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات اللازمة لمهام التعلم الآلي بكفاءة أكبر.

ويؤكد الطلب المستمر على رقائق Nvidia المحظورة والوصول إليها أيضاً على عدم وجود بدائل جيدة للشركات الصينية على الرغم من التطوير الناشئ للمنتجات المنافسة من شركة هواوي وغيرها. قبل الحظر، استحوذت شركة Nvidia على حصة 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين.

وكان من بين المشترين جامعات النخبة بالإضافة إلى كيانين يخضعان لقيود التصدير الأميركية - معهد هاربين للتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، اللتين اتُهمتا بالتورط في شؤون عسكرية أو الانتساب إلى هيئة عسكرية تتعارض مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

اشترت الشركة الأولى ستة شرائح Nvidia A100 في مايو لتدريب نموذج التعلم العميق. اشترت الأخيرة نسخة A100 في ديسمبر/كانو الأول 2022. ولم يتم تحديد الغرض منها.

ووجدت مراجعة رويترز أنه لم يكن Nvidia ولا تجار التجزئة المعتمدين من قبل الشركة من بين الموردين الذين تم تحديدهم. ولم يكن من الواضح كيف قام الموردون بشراء شرائح Nvidia الخاصة بهم.

ولكن في أعقاب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة، ظهرت سوق سرية لمثل هذه الرقائق في الصين. قال البائعون الصينيون سابقاً إنهم يختطفون المخزون الفائض الذي يجد طريقه إلى السوق بعد أن تقوم شركة Nvidia بشحن كميات كبيرة إلى الشركات الأميركية الكبرى، أو الاستيراد من خلال شركات تأسست محلياً في أماكن مثل الهند وتايوان وسنغافورة.

من جانبها، قالت "Nvidia" إنها تمتثل لجميع قوانين مراقبة الصادرات المعمول بها وتطلب من عملائها أن يفعلوا الشيء نفسه.

وقال متحدث باسم الشركة: "إذا علمنا أن أحد العملاء قام بإعادة بيع غير قانوني لأطراف ثالثة، فسنتخذ الإجراء الفوري والمناسب".

بدورها، تعهدت السلطات الأميركية بسد الثغرات في قيود التصدير وتحركت للحد من وصول وحدات الشركات الصينية الموجودة خارج الصين إلى الرقائق.

وقال كريس ميلر، الأستاذ في جامعة تافتس ومؤلف كتاب "حرب الرقائق": "الكفاح من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، إنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن قيود التصدير الأميركية يمكن أن تكون محكمة نظرا لأن الرقائق صغيرة ويمكن تهريبها بسهولة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو "عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين" من خلال جعل من الصعب بناء مجموعات كبيرة من الرقائق المتقدمة القادرة على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المشترون العسكريون

تتضمن المراجعة التي أجرتها "رويترز"، أكثر من 100 مناقصة حيث قامت الجهات الحكومية بشراء شرائح A100 وعشرات المناقصات منذ عرض الحظر في أكتوبر على شراء شرائح A800.

وتظهر المناقصات التي نشرت الشهر الماضي أيضاً أن جامعة تسينغهوا اشترت رقاقتين من طراز H100 بينما قام مختبر تديره وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بشراء واحدة.

ومن بين المشترين كيان واحد من جيش التحرير الشعبي لم يذكر اسمه ومقره في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو، وفقا لمناقصات من قاعدة بيانات عسكرية. لقد سعت للحصول على 3 شرائح A100 في أكتوبر وشريحة واحدة H100 هذا الشهر.

وعادة ما يتم تنقيح المناقصات العسكرية في الصين بشكل كبير ولم تتمكن رويترز من معرفة من فاز بالمناقصات أو سبب الشراء.

وتُظهر معظم المناقصات أن الرقائق تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن كميات معظم المشتريات صغيرة جداً، وبعيدة كل البعد عن ما هو مطلوب لبناء نموذج لغة كبير ومتطور للذكاء الاصطناعي من الصفر.

سيتطلب نموذج مشابه لـ "GPT"، التابع لشركة "OpenAI" أكثر من 30000 شريحة Nvidia A100، وفقاً لشركة الأبحاث "TrendForce". لكن حفنة قليلة من هذه الشركات يمكنها تشغيل مهام معقدة للتعلم الآلي وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية.

وفي أحد الأمثلة، منح معهد شاندونغ للذكاء الاصطناعي عقداً بقيمة 290 ألف يوان (40500 دولار) لشراء 5 شرائح A100 لشركة Shandong Chengxiang Electronic Technology الشهر الماضي.

تنص العديد من المناقصات على أنه يتعين على الموردين تسليم المنتجات وتركيبها قبل تلقي الدفع. كما نشرت معظم الجامعات أيضاً إشعارات توضح اكتمال المعاملة.

وتعد جامعة تسينغهوا، التي يطلق عليها اسم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الصيني، جهة غزيرة في إصدار المناقصات، وقد اشترت حوالي 80 شريحة A100 منذ الحظر في عام 2022.

في ديسمبر/كانون الثاني، نشرت جامعة تشونغتشينغ مناقصة لشراء شريحة A100 نصت صراحة على أنها لا يمكن أن تكون مستعملة أو مفككة ولكن يجب أن تكون "جديدة تماما". وأظهر إشعار أن التسليم اكتمل هذا الشهر.