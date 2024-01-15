اليابان تخطط لجذب مزيد من المشترين لسوق الأسهم.. عبر هذه الخطوات!

كشفت سوق الأسهم اليابانية عن عدد كبير من الإجراءات المرشحة هذا العام، والتي تهدف إلى جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والصناديق العالمية، بما في ذلك توسيع برنامج حسابات التوفير التقاعدية المعفاة من الضرائب.

ويبدو أن حساب التوفير الفردي "Nippon" الجديدة، أو NISA، تجذب بالفعل المزيد من المستثمرين الأفراد، وفقاً لرئيس شركة Rakuten Securities، يوجي كوسونوكي. ويأمل المتداولون المتفائلون بالأسهم اليابانية أن يساعد النظام المنقح والخطوات الأخرى في استمرار نطاق صعود الأسهم بعد العام الماضي والذي شهد تفوق مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبيكس على نظرائه العالميين الرئيسيين ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 34 عاماً. فيما يلي بعض تلك التدابير التي يراقبها المستثمرون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

مادة اعلانية

يناير: بدء تشغيل نظام NISA الجديد

تعمل الحكومة على زيادة المبلغ الذي يمكن للمستثمرين وضعه في NISA وتسهيل وضع الأموال في الحسابات، في محاولة لتعزيز استثمارات الأسر في واحدة من أسرع المجموعات السكانية شيخوخة في العالم.

وتتخلص القواعد الجديدة من حدود فترات الاحتفاظ المعفاة من الضرائب في NISA، من بين خطوات أخرى. ويزيد حد الاستثمار السنوي لما يسمى "تسوميتات نيسا" - الموجه بشكل أكبر نحو المستخدمين الأصغر سنا الذين يفضلون استثمار مبالغ أصغر بشكل أكثر انتظاما - إلى 1.2 مليون ين (8260 دولارا) من 400 ألف ين الحالي، وسيرتفع حد الاستثمار السنوي لحسابات النمو إلى 2.4 مليون من 1.2 مليون ين.

إذا توسعت الاستثمارات عبر NISA الجديد بنفس المستوى الذي تستهدفه الحكومة، فمن الممكن حدوث تدفقات سنوية تبلغ حوالي تريليوني ين إلى الأسهم اليابانية عبر البرنامج، حسبما كتب محللو شركة "SMBC Nikko Securities"، بما في ذلك هيكارو ياسودا وكييتشي إيتو في مذكرة.

15 يناير: الإفصاح عن خطط كفاءة رأس المال

أدرجت بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين الشركات التي أصدرت طوعا خططا لتحسين كفاءة رأس المال، كجزء من مساعي البورصة لتحسين حوكمة الشركات. وقالت شركة "Japan Exchange Group"، إن حوالي 40% من الشركات المدرجة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو قد كشفت حتى الآن عن مثل هذه الخطط.

أبريل: المزيد من تقارير أرباح القطاعات

سيلغي قانون جديد المتطلبات التي تحتاجها الشركات لإصدار تقارير مالية تنظيمية للربعين الأول والثالث تكون أكثر شمولاً من تقارير الأرباح. كانت الحاجة إلى تجميع التقارير المالية كل 3 أشهر بمثابة عبئ على الشركات لأنها تتداخل كثيراً مع تقارير الأرباح.

وسيظل يتعين على الشركات المدرجة تقديم تقارير مالية أكثر شمولاً بشكل نصف سنوي. ومع تحول التركيز إلى تقرير الأرباح ربع السنوية، ستطلب بورصة طوكيو من الشركات الكشف عن معلومات حول الأرباح والتدفقات النقدية لكل قطاع أعمال. وهذا سيعطي المستثمرين صورة أفضل عن عمليات الشركات.

5 نوفمبر - تمديد ساعات التداول

ستقوم بورصة طوكيو بتمديد التداول لمدة 30 دقيقة حتى الساعة 3:30 مساءً.

وقال المحلل الكمي والاقتصادي الياباني، ماساناري تاكادا: "بالنسبة للمستثمرين المبكرين في أوروبا وصناديق التحوط في هونغ كونغ وسنغافورة، من المحتمل أن يتمكنوا من القيام بالتداولات الضرورية خلال الساعات التي تتوافر فيها سيولة كافية، وقد يكون ذلك ذا قيمة بالنسبة لهم". وقال استراتيجي المشتقات في شركة JPMorgan Securities Japan Co. إن التمديد لمدة 30 دقيقة يمكن أن يساعد في زيادة السيولة في السوق.