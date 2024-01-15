منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.. هذه أبرز أحداث وتقارير اليوم الأول

تنطلق، اليوم الاثنين وحتى 19 يناير، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ومن المقرر أن يحضر المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، لمدة 5 أيام حيث يقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

مادة اعلانية

فيما يلي أبرز الأحداث المرتقبة في اليوم الأول من المنتدى، بحسب الموقع الرسمي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"، والتي اطلعت عليه "العربية Business".

أهم الجلسات

جوائز "كريستال" 2024

في حفل افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن للحاضرين التعرف على الفائزين بجوائز كريستال 2024.

الفائزون بجوائز هذا العام هم قادة ثقافيون استثنائيون يتم تكريمهم لعملهم في تعزيز الحفاظ على الحياة البرية وحماية البيئة وحقوق الإنسان والتفاهم بين الثقافات.

حفل الافتتاح

يتضمن حفل الافتتاح لهذا العام تجربة غامرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وستتضمن مجموعة من الموسيقيين العالميين.

وسيؤكد الحفل على الحاجة الملحة للعمل البيئي، وسيقدم رسالة مدوية مفادها أنه في مواجهة التحديات الملحة التي يواجهها الكوكب، فإن دمج الفن والدعوة لديه القدرة على إلهام استجابة جماعية.

افتتاحية المنتدى: تحرير العلوم

ومن المقرر أن يكون الموضوع عن فلسفة "الانفتاح" والقدرة على تسريع الإنجازات في مجال البحث والتكنولوجيا مع توجيه بشكل مباشر أسئلة حول الجدارة بالثقة والتحيز في العلوم.

ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع العلمي العالمي لتعزيز أشكال جديدة من التعاون والتكرار في العلوم لتسريع التقدم؟

تقارير تم نشرها اليوم

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرين جديدن اليوم - الأول بعنوان "توقعات كبار الاقتصاديين" والثاني "تشكيل التعاون في عالم مجزأ".

توقعات كبار الاقتصاديين

كشف التقرير أن 56% من كبار الاقتصاديين عالميا يتوقعون نموا اقتصاديا ضعيفا في السنوات المقبلة. كما من المتوقع من قبل 69% من المشاركين في الاستطلاع أن وتيرة "التجزئة الجيواقتصادية" من المقرر أن تتسارع هذا العام.

ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من الكفاءة الإنتاجية. 50% يتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي "مدمرًا تجاريًا" هذا العام.

المزيد حول الاستطلاع: 46 % من خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً معتدلاً لمنطقة الشرق الأوسط

تشكيل التعاون في عالم مجزأ

يقول التقرير، الذي اطلعت عليه "العربية Business"، إن تعزيز التعاون العالمي أمر ضروري من أجل عالم أكثر أمنا وصحة وازدهارا. ومع ذلك، فإن السياق الجيوسياسي الحالي المضطرب، الذي تتزايد فيه الصراعات والمنافسة، أدى إلى تباعد أصحاب المصلحة في نفس اللحظة التي تتطلب فيها التحديات العالمية الحادة والمستمرة حلولاً تعاونية.

وعلى هذه الخلفية، عقد المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس المستقبل العالمي بشأن مستقبل الجغرافيا السياسية لتحديد كيف يمكن لأصحاب المصلحة العالميين أن يتعاونوا في معالجة القضايا الحرجة.

رغم ذلك سيكون بناء مسارات تعاونية أمرًا صعبًا في ظل المناخ الحالي، ويرى أعضاء المجلس أن الأساليب المبتكرة والشاملة للتعاون ليست ضرورية فحسب، بل إنها ممكنة أيضًا وتحديدا في المجالات التالية: الأمن العالمي وتغير المناخ والتكنولوجيا والتجارة.