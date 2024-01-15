تقرير: معدل استمرار الرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية 5.7 سنوات

أظهر تقرير صادر عن منصة "الرؤساء التنفيذيون السعوديون" أن الشركات المدرجة في "تداول" و"نمو" شهدت ارتفاعات في التعيينات والاستقالات في 2023، مقارنة مع 2022 مع استمرار إدراج المزيد من الشركات في السوق، حيث وصل العدد إلى 110 مقارنة مع 91 في 2022.

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وقال المستشار في حوكمة الشركات، عبدالله بن محمد الكُبريش، إن التقرير يظهر بعض الأرقام المهمة، وهي أن نسبة استقطاب المدراء من خارج المجموعة، بلغ نسبة 58%، مقارنة مع 24% خلال العام الماضي.

وأضاف الكبريش في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه النسبة تظهر أن الشركات أعادت تقييم القدرات الداخلية، لتحديث الاستراتيجية الخاصة بكل شركة.

وبحسب التقرير المذكور فقد بلغ معدل استمرارية الرؤساء التنفيذيين 5.7 سنوات وتشهد مناصب قطاعات التجزئة والتطبيقات وخدمات التقنية استمرارية أكبر.

أما قطاعات تطوير العقارات والمرافق والبنوك فهي الأقل من حيث الاستمرارية بالمتوسط، ويشير التقرير أيضا إلى أن الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة لديهم كفاءات محلية كبيرة، حيث قاموا بالحصول على الشهادات التعليمية في الجامعات المحلية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والملك عبدالعزيز.