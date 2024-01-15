مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار في دبي تتضاعف.. لماذا؟

تضاعفت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر في دبي العام الماضي، بعد أن استحوذ بعض أغنى الأشخاص في العالم على منازل في مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

تم بيع ما مجموعه 56 منزلاً فائق الفخامة بقيمة 2.27 مليار دولار في المدينة في عام 2023، ارتفاعاً من 28 عقاراً بقيمة 1.24 مليار دولار في العام السابق. وتقع معظم هذه العقارات، 22 عقاراً، على جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي، و15 عقاراً على جزيرة خليج جميرا على شكل فرس البحر.

ازدهر الطلب على العقارات في دبي مع تعامل الحكومة مع الوباء وتسهيل سياسات التأشيرات التي تجتذب المزيد من الأجانب. وتستفيد الفئة الفاخرة من السوق أيضاً من تدفق المستثمرين مثل الروس الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين في العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الذين ينشئون منازل ثانية.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، إن الأثرياء العالميين ما زالوا يركزون على دبي، حيث يعد نمط الحياة في المدينة والمنازل الفاخرة ذات الأسعار المعقولة نسبياً من أهم عوامل الجذب. "هناك أيضاً عنصر تجميع الثروة العالمية في دبي، مما يساعد على دفع الإمارة إلى حالة من الكتلة الحرجة، والتي أصبحت في حد ذاتها نقطة جذب جديدة للنخبة العالمية".

وقال دوراني إن المشترين من مواقع جديدة مثل موناكو "ينضمون الآن إلى قطار العاصمة إلى دبي، إلى جانب موجة متزايدة من الاهتمام من الصين".

أغلى صفقة في عام 2023 كانت لشراء شقة مكونة من 5 غرف نوم في مشروع كومو ريزيدنسز، وهو برج لم يتم بناؤه بعد على جذع نخلة جميرا. وتم بيع الشقة التي تبلغ مساحتها 21949 قدماً مربعاً (2039 متراً مربعاً) بمبلغ 136.2 مليون دولار، وفقاً لـ "نايت فرانك".

ويعد قطاع الفخامة الفائقة ظاهرة جديدة نسبياً في دبي. قبل عام 2021، تم بيع 4 منازل بحد أقصى بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر في أي عام معين. وقال دوراني إن المطورين يقومون الآن بتوسيع محفظتهم الاستثمارية، لكن توفر العرض في أكثر المواقع المرغوبة قد يصبح أكثر تقييداً.