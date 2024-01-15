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كابل اتصالات بحري
كابل اتصالات بحري
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"المصرية للاتصالات" تبرم شراكة مع "زين-عمانتل الدولية" لإنشاء ممر رقمي مباشر

يربط البحر المتوسط ببحر العرب

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين تعاونها مع شركة زين-عمانتل الدولية (زد.أو.آي) لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، ما يجعله مسارا غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.

وتعمل زين-عمانتل في مجال أعمال الجملة على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى أكثر من 20 كابلا بحريا دوليا في المنطقة.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان إن البنية التحتية المبتكرة لهذا الممر الرقمي ستمتد من سواحل سلطنة عمان على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

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وأوضحت الشركة أن الممر سيكون مزيجا متطورا من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية.

وأضافت أن المسارات الأرضية الممتدة عبر سلطنة عمان والسعودية ومصر تتميز فنيا بموثوقية وأعلى درجات الحماية، وسيتم الربط مباشرة بين المملكة ومصر عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعات عالية ويستخدم عددا كبيرا من الألياف الضوئية.

ووفقا للبيان، سينتج عن الممر الجديد مسارات أقصر وزمن استجابة أسرع لوصول البيانات، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحرية ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.

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