الجبير: السعودية اتخذت خطوات مهمة في التعامل مع قضية التغير المناخي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل الجبير، إن المملكة اتخذت العديد من الخطوات، وأجرت تحولات كبيرة في سبيل قضية التغير المناخي.

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وأضاف الجبير في أول جلسة من سلسلة "Bold Visions" ضمن مبادرة "Saudi House" في جناح "نيوم" بمنتدى دافوس الاقتصادي، أنه لا بد من تضافر الجهود والعمل الجماعي، والنظر فيما يمكن تحقيقه وما يمكن تحقيقه، ومن غير ذلك فسيكون هناك الكثير من النفاق في تناول قضية التغير المناخي.

وتابع: للأسف نشاهد ذلك كثيرا، شاهدناه في كوب 27 وشاهدناه أيضاً في كوب 28، وادعاء البعض أننا نخوض حرباً اقتصادية ضدهم، ونقلص الاقتصاد العالمي فهذا نفاق.

وأضاف أن السعودية تعمل على معالجة القضية من خلال مقاربة مكثفة ومجمعة، يشارك فيها كافة فئات المجتمع، وتقوم على التجارب العلمية.

وأكد الجبير أن المملكة أطلقت مبادرات بنحو 180 مليار دولار، وهو رقم صخم جداً مقارنة مع حجم اقتصادها.

ويشارك في المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ويشمل جدول أعمال المنتدى مواضيع تتراوح من الاضطرابات الجيوسياسية، إلى معوّقات نمو الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى آفاق ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وتغيّرات المناخ.