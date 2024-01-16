"إيفاد": الانتخابات في عام 2024 قد تعرقل تقدم الأمن الغذائي العالمي

يمكن أن تؤدي عمليات الانتخابات العالمية المقبلة إلى عرقلة الجهود الدولية لتأمين الإمدادات الغذائية طويلة الأجل، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال رئيس الصندوق ألفارو لاريو لـ"CNBC" الأميركية إن السياسات قصيرة المدى من المرجح أن تهيمن على الاستراتيجية طويلة المدى في عام الانتخابات الوفيرة عام 2024، مما يتسبب في سقوط قضايا رئيسية مثل الأمن الغذائي.

"ستكون سنة مليئة بالتحديات". وقال لاريو، يوم الاثنين، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "ما يقرب من نصف حكومات العالم ستخضع للانتخابات".

من المقرر أن يتوجه حوالي ملياري شخص إلى صناديق الاقتراع هذا العام في سلسلة تاريخية من الانتخابات تشمل 70 دولة. وسيكون الاقتصاد والصراعات العالمية المستمرة في مقدمة اهتمامات الناخبين، فضلاً عن قضايا مثل التحول الأخضر وتداعياته المحلية.

وأشار لاريو إلى أن التراجع المتزايد ضد سياسات المناخ - المعروف غالبا باسم "الرمق الأخضر" - بدأ بالفعل يهيمن على الخطاب السياسي، مما يقوض النظم الغذائية المحفوفة بالمخاطر بالفعل.

"إن الأمر يزداد تعقيدًا لأننا نرى الكثير من صغار المنتجين الزراعيين في أوروبا، على سبيل المثال، يتأثرون بهذا التحول، وكيف يمكنهم تمويله. لذلك، حتى في السياسة المحلية، سيصبح الأمر أكثر تعقيدًا”.

وعلى الرغم من التعقيد، قال لاريو إن دور منظمات مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو "مواصلة الطرق على أبواب" القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في البرامج التي تعالج الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. وتشمل هذه الإجراءات التي تمكن من إنتاج المزيد من الأغذية المحلية، وزيادة تكامل الأسواق الإقليمية وزيادة تنويع المحاصيل.

وقال لاريو إن مثل هذا الاستثمار أصبح أكثر أهمية في مواجهة التوترات العالمية المتزايدة.

وقال: "مع تزايد عدد الصراعات وحالات الهشاشة، من الواضح جدًا أن الوضع سيزداد سوءًا لأننا لا نعالج الأسباب الجذرية حقًا".

"اعتقدنا بعد صدمة أوكرانيا أن [معالجة الأسباب الجذرية] ستكون أمرا مسلما به، وكان هناك الكثير من الزخم. وأضاف: "لكننا الآن نشهد تراجع الزخم مرة أخرى لأن عدد الصراعات يتزايد ويتجه الاهتمام مرة أخرى إلى الجانب الإنساني".

تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل 10 أشخاص على مستوى العالم يعاني من انعدام الأمن الغذائي أو الوصول الموثوق إلى الغذاء المغذي، وفقًا لليونيسف.