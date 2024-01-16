رئيس "داماك" للعربية: ندرس فرصا ومشاريع استثمارية في السعودية

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "داماك" العقارية، حسين سجواني، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، إن السعودية تعتبر الدولة الأكثر نمواً وفرصاً استمارية في المنطقة، وأن شركة داماك تتوجه لتوسيع الاستثمارات فيها.

وأضاف أن شركته تدرس فرصا ومشاريع استثمارية في السعودية في القريب العاجل.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فإن "داماك" حققت نمواً بأكثر من 20% في المبيعات، وأطلقت السنة الماضية 15 مشروعا سكنيا بالاشتراك مع أكثر من علامة تجارية، وقد لاقت إقبالا كبيراً.

وأكد سجواني أن الشركة ركزت خلال السنوات الأخيرة على السكن الفاخر الذي يجذب الطبقات الغنية من أوروبا بصفة خاصة، حيث أصبحت دبي مركزاً جاذباً للأثرياء الأوروبيين، في ظل تعقيدات الاستثمار بالبلدان الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بالضرائب.

وتابع: يضاف إلى ذلك المسائل الأمنية، والآن الكثير من أثرياء أوروبا، ينتقلون بعوائلهم ومكاتهم إلى دبي، وهذا التطور زاد بعد جائحة كورونا.

وتوقع رئيس داماك أن تتواصل هذه الظاهرة، خاصة أن العقارات في دبي أخذت وضعية معنية ومهمة، في ظل اهتمام الأوربيين، مشيراً إلى ضخامة السوق الأوروبية، مستدركاً أن القضية لا تقتصر على أثرياء أوروبا فقط، بل أيضاً الهند والصين.

وأشار سجواني إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يؤثر كثيراً على أداء داماك، وعمليات الاستقراض لديها، خاصة أن الاستدانة لدى الشركة لا تشكل أكثر من 10% من حقوق المساهمين، وهذا يعتبر الأقل في شركات العقارات بالمنطقة.

وأضاف أن العقارات في دبي مع بداية 2024، خالفت التوقعات بتراجع الأسعار التي كانت سائدة خلال العام الماضي، لكن ذلك ليس هو المهم، فالأساس هو وجود طلب مع سيولة، وهذا ما يحرك نمو السوق.

ويشارك في المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، ويشمل جدول أعمال المنتدى مواضيع تتراوح من الاضطرابات الجيوسياسية، إلى معوّقات نمو الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى آفاق ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وتغيّرات المناخ.