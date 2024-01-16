"الخليج للاستثمار الإسلامي": نتوقع 25% عوائد من صفقة "العبير" الطبية السعودية

وقعّت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي اتفاقية لشراء حصة في شركة العبير الطبية السعودية في صفقة تُقدّر قيمتها بـ600 مليون ريال سعودي.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، في مقابلة مع "العربية Business" إن هذا الاستثمار سيجدد استثمارنا السابق في مجال الرعاية الصحية، وأنه سيحقق عوائد متوقعة تتجاوز 25%.

تعزّز الصفقة محفظة الرعاية الصحية لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي والتي تسعى إلى زيادة عدد المستشفيات والعيادات التابعة لها في المملكة وإطلاق علامات تجارية جديدة لتوسيع أعمالها.

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ولفت الحسن إلى أنه من المستهدف إدراج هذه الشركة في الوقت المناسب خلال 5 سنوات.

وقال الحسن "محفظتنا تصل قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، والاستثمار في الرعاية الصحية يمثل 20% من استثماراتنا

بحسب وكالة "بلومبرغ" تخطط شركة الخليج للاستثمار الإسلامي استثمار نحو مليار دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة بالولايات المتحدة والهند والخليج العربي.

وتشرف "الخليج للاستثمار الإسلامي" على أصول بقيمة حوالي 4 مليارات دولار وكانت أبرمت صفقة بقيمة 600 مليون دولار عام 2021 للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 70% في عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزود لرعاية الأسنان والأمراض الجلدية في السعودية.