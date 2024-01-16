مسؤول للعربية: افتتاح أول مشاريع مدينة "القدية" في العام المقبل

قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبد الله الداود، إن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار الأمير محمد بن سلمان قبل شهرين أزاح الستار عن المخطط الحضري لمدينة القدية بالرياض، لتكون مدينة متكاملة بجميع أركانها.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن المدينة تحولت من وجهة لمدينة ملاهي إلى مدينة متكاملة تساهم في خلق أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة واستضافة أكثر من نصف مليون نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 48 مليون زيارة سنوية ما يمثل مساهمة قوية لرؤية المملكة 2030.

وقال إن القدية هي المدينة الوحيدة التى بنيت على فلسفة وحيدة هي "قوة اللعب" التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة القدية خلال إطلاق العلامة التجارية للقدية.

وأوضح أنه من خلال الأبحاث التي قامت بها القدية وجدت أهمية كبيرة للعب تساهم في تطوير الإدراك الفكري، وتطوير المهارات الشخصية والعلاقات الاجتماعية.

وذكر أن استاد الأمير محمد بن سلمان من بين أصول مدينة القدية التى تبين فلسفتها كونه داخل نطاق عمراني بشكل كامل، وسيستضيف الكثير من الأحداث الترفيهية والرياضية العالمية سواء التى ارتبط بها المملكة مثل دورة الألعاب الآسيوية 2034، أو كأس العالم 2034 بالإضافة إلى العديد من الأحداث التي ستستضيفها المملكة.

وقال إن مدينة القدية متكاملة الأركان ستضم سكانا دائمين بأكثر من نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى استقبال 48 مليون زائر سنويا، بجانب مدارس ومستشفيات وغيرها، لكن تركيز المدينة الرئيسي على 3 صناعات أساسية رياضية وترفيهية وثقافية.

وقال الداود إن القدية تعتزم افتتاح أول الأصول بها العام المقبل وستوالى عملية الافتتاح بها.

وأوضح أن مجموع الاستثمار المطلوب لبناء مدينة القدية يتجاوز تريليون ريال،وبكل تأكيد الاستثمارات المحلية والعالمية سيتم الاعتماد عليها في تطوير مدينة القدية وننظر لها على أنها ستكون منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية من خلال الاستثمار الأولي عن طريق صندوق الاستثمارات العامة لأخذ المرحلة الأولى من المخاطر و سيمول البنية التحتية والأصول التى لا تكون اقتصادية بشكل كبير للقطاع الخاص في البداية ثم فتح المجال بعد ذلك أمام الاستثمارات من القطاع الخاص في القطاعات الترفيهية والتعليمية والمساكن والرعاية الصحية.

وذكر أن مدينة القدية ستساهم بأكثر من 35 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنويا بالإضافة إلى خلق أكثر من 300 ألف وظيفية في قطاعات متنوعة ومتميزة وذات جودة عالية.