منافس "بايدن" في الانتخابات يقترح تولي "ماسك" و"أكمان" مناصب وزراية

رشح النائب دين فيليبس كلا من "بيل أكمان" من شركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت، ومالك X، إيلون ماسك، والمستثمر الملائكي جيسون كالاكانيس في حكومة محتملة إذا أوصلته حملته الرئاسية الديمقراطية الطويلة إلى البيت الأبيض.

ووعد فيليبس، وهو مشرع من ولاية مينيسوتا والذي خاض تحدياً أولياً ضد الرئيس جو بايدن، بأنه سيرشح "الأفضل والأكثر استثنائية في مجلس الوزراء من الحزبين في التاريخ الأميركي إذا تم انتخابه"، وذلك خلال مناقشة يوم الاثنين مع قادة الأعمال الثلاثة.

ويهدف فيليبس (54 عاما) إلى الاستفادة من استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من الناخبين غير متحمسين لمحاولة إعادة انتخاب بايدن، والتي تأثرت بالمخاوف بشأن عمره وطريقة تعامله مع الاقتصاد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقد اجتذبت محاولة المتمردين بعض المؤيدين البارزين، بما في ذلك أكمان ومايك نوفوغراتز، رئيس شركة Galaxy Investment Partners، حيث أعرب العديد من قادة وول ستريت عن عدم ارتياحهم من احتمال إعادة الانتخابات العامة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظا من الحزب الجمهوري.

تم بث محادثة يوم الاثنين قبل ساعات من انعقاد مؤتمر انتخابي للناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا، وهي أول مسابقة ترشيح لسباق 2024.

وهاجم ماسك وأكمان الحزب الديمقراطي بسبب نضال فيليبس للحصول على بطاقة الاقتراع الأولية في بعض الولايات.



وقال أكمان: "أعتقد أن هذا أمر محرج لبلدنا".

وأضاف أكمان خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيتبرع بمليون دولار لدعم فيليبس، الذي قال إن لديه "طريقاً موثوقاً للفوز بالترشيح". وقال أكمان، الذي له تاريخ في التبرع لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، إن بايدن يجب أن يتنحى جانبا من أجل جيل أصغر.

ألغى الديمقراطيون في فلوريدا انتخاباتهم التمهيدية بعد أن تم اعتماد اسم بايدن فقط في الاقتراع. ورفض قاض اتحادي الأسبوع الماضي محاولة لإجبار الحزب على إجراء انتخابات تمهيدية في مارس.

وحث أكمان الجمهور على اتباع خطاه والمشاركة في دعم فيليبس، قائلاً: "إن الأمر يكلف الكثير من المال في التقاضي وغير ذلك بالنسبة له للحصول على بطاقات الاقتراع".

وردد "ماسك" هذه المشاعر، وأخبر فيليبس أنه فوجئ ببعض التكتيكات السلبية التي تم استخدامها ضده.

لم يدعم ماسك بعد مرشحاً في السباق، لكنه أجرى مقابلة مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ورجل الأعمال في أوهايو فيفيك راماسوامي على منصته. وقال ماسك إنه صوت لصالح بايدن في عام 2020، لكنه لا يعتقد تكرار الأمر نفسه هذا العام.

ولا يعني ذلك، بالضرورة أنه سيصوت لصالح ترمب، إذ وصفه ماسك بأنه "خيار صعب"، لقد لجأ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى الجمهوريين منذ أن تولى بايدن منصبه، وفي عام 2022 شجع الجمهور على التصويت لصالح كونغرس جمهوري في الانتخابات النصفية.