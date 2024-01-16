"تي آند سي" المصرية تستهدف طرح 25% من أسهمها على صناديق استثمار أجنبية

قال مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة "تي آند سي" المصرية لصناعة الملابس الجاهزة إنه يستهدف طرح حصة من أسهم الشركة تتراوح بين 20 و25% على صناديق استثمارية دولية خلال النصف الثاني من 2024 عقب الانتهاء من عمليات التوسعات التي تجريها الشركة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف طلبة لـ"العربية Business"، إن "تي آند سي" تجري عمليات تطوير شاملة لكافة أصولها فضلا عن توسعات لزيادة خطوط الإنتاج وإقامة محطة طاقة شمسية لتوفير 50% من الطاقة الكهربية اللازمة للإنتاج بقدرة كهربية تصل إلى نحو 2.5 ميغاواط ، وتدوير مياه لإعادة استخدامها مجددا للتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وفضل عدم الإفصاح عن الصناديق الدولية التي بدأ التفاوض معها كمرحلة أولى خلال 2023، لكنه قال إن عمليات التطوير تستهدف أن تصبح الشركة أحد أهم مراكز صناعة الملابس الجاهزة في العالم، وسيكون لديها مؤسسة لصناعة الملابس كالمؤسسات الأوروبية أو الأميركية في مصر.

"التطوير الذي يجري حاليا هو استعداد لمرحلة لمفاوضات مع الصناديق الاستثمارية الدولية"، بحسب طلبة.

الاستثمارات القائمة

وقال إن الاستثمارات الحالية لشركة "تي آند سي" نحو 50 مليون دولار، بينما ستبلغ قيمة الاستثمارات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال الشهور القليلة نحو 7.6 مليون دولار، وسترفع عمليات التطوير وزيادة خطوط الإنتاج، معدلات الطاقة الإنتاجية للشركة على الأقل بنحو 25%.

وتنتج الشركة حاليا نحو 1.5 مليون قطعة ملابس شهريا.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 107 ملايين دولار في مقابل 126 مليون دولار بسبب الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.

وكانت مبيعات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي قد بلغت نحو 70 مليون دولار بتراجع 10% عن الفترة المماثلة من 2022.

بضائع تنتظر الشحن

وقال طلبة " لدينا بضاعة بقيمة 20 مليون دولار على الأرض كان يفترض شحنها خلال النصف الثاني من نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتأخر وصول خامات، وجراء تغيير خطوط الشحن العالمية لخطوط سيرها تعطلت عملية الشحن، فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على الحاوية الواحدة بزيادة 2000 دولار".

وأوضح أنه في العام الماضي شهدت مبيعات الملابس تراجعا، جراء الظروف الاقتصادية عالميا، وكانت "تي آند سي" تأمل الوصول إلى مستويات عام 2022 أو على أقصى تقدير تحقيق تراجع في حدود 7 ملايين دولار، لكن الظروف الأخيرة حالت دون ذلك.

وأشار إلى أن أميركا تستحوذ على ما يتراوح بين 75و80% من مبيعات "تى آند سي" في مقابل 25% للأسواق الأوروبية، وتصدر الشركة لنحو 35 نقطة حول العالم وتسعى لزيادة حصة الأسواق الأوروبية خلال الأعوام المقبلة".