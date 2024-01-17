رئيس شركة "CCC" للعربية: 80% من استثماراتنا تتركز في منطقة الخليج

قال رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، سامر خوري، إن هناك تفاؤلا اقتصاديا في عام 2024، وسط توقعات أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموا جيدا، فيما ستكون أرقام نمو الاقتصاد الصيني إيجابية.

وأضاف سامر خوري، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن العالم العربي خصوصا في منطقة الخليج سيسجل مستويات النمو الاقتصادي إيجابية جدا.

وأشار إلى أن دول الخليج تعتمد على سعر النفط الذي لا يزال يتراوح حاليا في التوقعات بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهذا محفز قوي للاستثمارات في الدول العربية.

وأوضح خوري أن التوقعات تشير إلى بدء خفض الفائدة وسط تراجع مستويات التضخم، مضيفا أن "قطاع المقاولات تأثر بأسعار الحديد والألمنيوم والمعادن المستخدمة في مشاريع المقاولات، ونأمل أن تستقر الأسعار في العام الحالي".

تصاعد المخاطر

وأشار إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة مع تصاعد الحرب في غزة، وهجمات البحر الأحمر، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.

وقال خوري، إن تغيير السفن لوجهاتها بعيدا عن البحر الأحمر، سيتسبب في ارتفاع تكلفة المواد الأولية مع طول مدة الرحلات التجارية، ولكن هذه الأزمة ستكون على المدى القصير فقط.

استثمارات "CCC"

وحول أعمال "CCC"، قال خوري، إن أعمال الشركة في منطقة الخليج ستظل المركز الرئيسي حيث هناك 80% من استثمارات الشركة في هذه المنطقة، بجانب مشاريع في إفريقيا وكازاخستان.

وأوضح أن دخل الشركة في العام الماضي بلغ 2 مليار دولار متوقعا تجاوز هذا الرقم في العام 2024، فيما بلغ حجم الدخل التراكمي بنهاية العام الماضي نحو 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة تتضمن مشروع مشروع الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم لإنتاج 4 آلاف طن ضمن خطة التحول بالطاقة، بالإضافة إلى مشروع في قطر لإنشاء أكبر 6 وحدات "LNG" في العالم، كما تنفذ الشركة في مصر مشروع بقطاع السياحة وكان أخر مشروع بفنادق الفورسيزون بالقاهرة لحوالي 350 غرفة.