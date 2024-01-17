رئيس "طيران الجزيرة" للعربية: فتحنا 11 محطة بالسعودية خلال سنة ونصف

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الجزيرة" مروان بودي، أن الشركة وقعت على عقد كبير بقيمة 3 مليارات دولار مع "إيرباص"، لشراء 28 طائرة، على دفعات مجدولة حتى 2026.

وأضاف بودي في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، اليوم الأربعاء، أن التطورات في المنطقة ستقود إلى ارتفاع في أسعار وقود الطائرة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على كل القطاعات الاستهلاكية، ومنها قطاع الطيران، وهذه التكلفة سيتم تمريرها للمستهلك النهائي.

وتابع: القطاع يشهد توسعاً متزايداً في كل منطقة الخليج، وسيكون لدينا 6 ملايين راكب خلال 2024، والمنطقة واعدة وفيها نشاط متزايد، فنحن فتحنا 12 محطة في بالسعودية في غضون سنة ونصف.

كانت طيران الجزيرة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهاوي أرباحها الصافية 47.7% على أساس سنوي إلى حوالي 7 ملايين دينار كويتي في الربع الثالث من العام الجاري رغم زيادة عدد الركاب.

وقالت الشركة في بيان حينها إن عدد المسافرين على رحلاتها بلغ 1.38 مليون في الربع الثالث بزيادة 28.1% على أساس سنوي.

وأضاف البيان أن الأرباح الصافية تراجعت إلى 13.27 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من العام مقارنة مع 20.76 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى من 2022.