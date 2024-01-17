رئيس "DHL" يحذر من نقص طاقة سفن الشحن بسبب هجمات البحر الأحمر
ماير: إذا استمرت هجمات الحوثيين فقد يبدأ النقص في غضون أسبوعين
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توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة DHL، توبياس ماير، حدوث نقص في سفن الحاويات في المستقبل القريب إذا استمرت السفن في القيام برحلات طويلة حول إفريقيا لتجنب الهجمات في البحر الأحمر.
وقال ماير في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن النقص قد يبدأ في غضون أسبوعين تقريباً، ويضرب آسيا على وجه الخصوص، إذا استمرت هجمات المسلحين الحوثيين في إجبار السفن التجارية على الابتعاد عن الممر المائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف خلال حديثه اليوم الأربعاء: "التدفق العكسي لا يحدث حالياً بالوتيرة التي كان الناس يخططون لها، لذا فهذا شيء يجب مراقبته".
وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، وتعهدوا بمواصلة هجماتهم حتى تضع إسرائيل حدا لحربها ضد حركة حماس الفلسطينية. بدأ بعض المشغلين في تحويل السفن للإبحار حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مع زيادة عدد السفن التي تسلك المسار الأطول بعد الضربات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي ضد قواعد الحوثيين في اليمن.
وقال ماير إن تباطؤ الطلب على السلع قد يساعد في تخفيف أي ضغط على طاقة الشحن.
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