شركة يابانية تعتذر لموظفين بريطانيين بعدما تسببت في سجنهم وانتحار البعض

قال رئيس فرع شركة التكنولوجيا اليابانية "فوجيتسو" في أوروبا، إن شركته لديها "التزام أخلاقي" بتعويض ضحايا فضيحة مكتب البريد البريطاني.

تعود القصة إلى ما بين عامي 1999 و2015، عندما تم اتهام العشرات من الأشخاص الذين كانوا يديرون فروع مكتب البريد المملوك للحكومة، بهتاناً بالسرقة والاحتيال بعد أن أظهرت مواطن الخلل في نظام "Horizon IT" الخاص بشركة فوجيتسو بشكل غير صحيح أن الأموال - في كثير من الأحيان عدة آلاف من الجنيهات الاسترلينية - قد اختفت من حسابات الفروع.

ومن بين هؤلاء الذين يُطلق عليهم اسم مديري البريد الفرعيين، أُدين 700 منهم بارتكاب جرائم جنائية. وقضى عدد منهم وقتاً في السجن. وشعر البعض بالحزن الشديد لدرجة أنهم انتحروا، وفقاً لأفراد أسرهم.

وقال بيتر باترسون، مدير فوجيتسو في أوروبا، يوم الثلاثاء: "لدينا أخطاء وعيوب في النظام، كما ساعدنا مكتب البريد في مقاضاة مديري البريد الفرعيين". "ولهذا نحن آسفون حقا".

حتى الآن، تلقى أكثر من 2700 من مديري مكاتب البريد الحاليين والسابقين تعويضات مالية من خلال خطة حكومية، على الرغم من أن الكثيرين يقولون إن ما حصلوا عليه ليس كافيا. ويرى الكثيرون أن شركة فوجيتسو - وهي شركة تبلغ قيمتها ما يقرب من 29 مليار دولار ولا تزال مورداً رئيسياً لحكومة المملكة المتحدة - يجب أن تكون أيضاً في مأزق لتعويض الضحايا.

وقال باترسون للمشرعين البريطانيين خلال جلسة استماع عامة: "أعتقد أن هناك التزاماً أخلاقياً على الشركة بالمساهمة". "لدينا دور نلعبه ونساهم فيه ... عبر صندوق تعويض مدراء البريد الفرعيين."

تم إطلاق تحقيق عام في عام 2020 لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن الفضيحة. وقال باترسون إنه بمجرد الانتهاء من الأمر، فإنه يتوقع تماماً "الجلوس مع الحكومة" لتحديد المبلغ الذي ستحتاج فوجيتسو إلى دفعه كتعويض. وأضاف: "لا أستطيع أن أضع رقماً لذلك بعد".

إخفاق العدالة

ووصفت الحكومة الإدانات بأنها واحدة من أكبر حالات الإجهاض للعدالة في التاريخ البريطاني.

كانت هذه الملحمة موضوعاً لتقارير وسائل الإعلام في المملكة المتحدة لسنوات وأسفرت عن العديد من القضايا القانونية اللاحقة، ولكن فقط منذ أن ركزت الدراما التلفزيونية في وقت سابق من هذا الشهر على التأثير المأساوي على حياة مديري مكاتب البريد الفرعية، ارتفع الوعي العام والغضب بشكل كبير.

وقد أدى الاحتجاج العام إلى استجابة سريعة من الحكومة: في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أن البرلمان سيقر بسرعة تشريعاً تاريخياً لإلغاء إدانات المئات من مديري مكاتب البريد الفرعية.

حتى الآن، تم إلغاء إدانات 93 فقط من أصل 700 من مديري مكاتب البريد المدانين.

وقال مديرو مكتب البريد السابقون لشبكة "CNN"، إن الإدانات الكاذبة بالسرقة والمحاسبة الكاذبة تسببت لهم في ضرر عاطفي وجسدي هائل، ودمرت سبل عيشهم، وتوترت علاقاتهم العائلية وأغرقتهم في ضائقة مالية شديدة ومستمرة.

وكانت كل من فوجيتسو ومكتب البريد قد اعترفتا سابقاً بأدوارهما في الفضيحة واعتذرتا للضحايا، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول من كان يعرف ماذا حدث ومتى؟

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب البريد، نيك ريد، الذي خاطب المشرعين أيضاً يوم الثلاثاء، إنه “ملتزم” بالتخلي عن هورايزون. ولا تزال الشركة تستخدم نظام تكنولوجيا المعلومات، ولكن بنسخة أحدث من تلك المتورطة في الفضيحة.